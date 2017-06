Stadtwerke spülen Abwasserkanäle Kommende Woche beginnen die Arbeiten in Birkwitz. Es ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

© Symbolbild: Schulze

Autofahrer in Birkwitz müssen ab Dienstag besonders vorsichtig sein. Vom 4. bis zum 7. Juli werden im Auftrag der Stadtwerke Pirna GmbH (SWP) Abwasserkanäle auf der Graupaer Straße, Schmiedeweg, Hermann-Scholze-Straße, Söbrigener Straße und im Kreuzungsbereich Pratzschwitzer Straße/ Graupaer Straße gespült. Das teilt Ute Ullrich von den Stadtwerken mit. Während der Arbeiten kann es in betroffenen Bereichen zu geringfügigen Verkehrseinschränkungen kommen. „Die Stadtwerke Pirna GmbH hat die Firma Ex Rohr mit der Ausführung beauftragt. „Für die Einschränkungen bitten wir um Verständnis“, erklärt die SWP-Sprecherin. (hui)

