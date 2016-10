Stadtwerke setzen Abwasserpumpwerk um Die Anlage steht in Graupa auf privatem Grund. Das wird geändert.

Die Stadtwerke Pirna lassen ab 24. Oktober das Abwasserpumpwerk auf der Borsbergstraße/Ecke Kastanienallee in Graupa umsetzen. Bei den dazu notwendigen Kanalarbeiten müssen ein Stück neuer Schmutzwasserkanal sowie eine Druckrohrleitung neu verlegt werden. Laut der Stadtwerke sind die Arbeiten erforderlich, weil das Pumpwerk derzeit auf einem privaten Grundstück installiert ist, dort aber nicht bleiben kann. Kraftfahrer müssen während der Arbeiten Engpässe in Kauf nehmen. Die Borsbergstraße wird im Baustellenbereich halbseitig gesperrt, damit wird die Trasse zwischen Kastanienallee und Gärtnerweg nur einspurig in Richtung Kastanienallee befahrbar. Der Verkehr in Richtung Ortsmitte wird über die Lindenallee umgeleitet. Für den Busverkehr werden zwei zusätzliche Haltestellen an der Kastanienallee (Eiscafé) und auf der Lindenallee eingerichtet. Die Arbeiten am Pumpwerk sollen am 16. Dezember 2016 fertig sein. (SZ/mö)

