Stadtwerke Niesky müssen umziehen Der Stammsitz in der Hausmannstraße bietet zu wenig Brandschutz. Nun wird sogar ein Neubau geprüft.

Bis auf Weiteres ist die Postadresse der Nieskyer Stadtwerke noch die Hausmannstraße 10. Doch wegen Brandschutzmängeln droht dem städtischen Unternehmen ein Umzug. Wohin aber steht noch nicht fest. Die Verantwortlichen suchen noch nach der günstigsten Lösung für alle. © André Schulze

Von außen macht der Zweckbau in der Nieskyer Hausmannstraße einen tadellosen Eindruck. Und auch innen haben die Mitarbeiter der Nieskyer Stadtwerke wenig an ihrem Stammsitz auszusetzen. Trotzdem werden sie wohl in nicht allzu ferner Zukunft die Umzugskisten packen müssen. Denn das Gebäude hat Defizite in Sachen Brandschutz. „Das ist zum Jaulen“, sagt Geschäftsführer Holger Ludwig. Denn ein moderner Brandschutz lasse sich in dem Spezialbau aus DDR-Zeiten de facto nicht nachrüsten.

Doch Sicherheit geht vor. Und gerade in öffentlichen Gebäuden sind die Brandschutzbestimmungen in Deutschland sehr streng. „Wir müssen zügig eine Lösung ausarbeiten“, erklärt der Geschäftsführer auf Nachfrage. Für ihn sind zwei Lösungen für das Dilemma denkbar. Entweder die Stadtwerke mieten sich woanders ein oder sie bauen ein neues Verwaltungsgebäude. Der Aufsichtsrat des städtischen Tochterunternehmens muss hierüber erst noch beraten. Im Vorfeld der Entscheidung wird aber schon geprüft, wo die Stadtwerke ein neues Gebäude errichten könnten.

Am Montag ist im Technischen Ausschuss der Stadt Niesky über zwei mögliche Bauflächen beraten worden. Zum einen wird ein Neubau an der Richard-Neumann-Straße erwägt, also dort wo die Wohnungsbaugesellschaft Niesky einst einen großen Wohnblock abgerissen hat. Da das Gebiet dort aber als Wohnbaufläche ausgewiesen ist, gilt die Fläche zwischen Hausmannstraße und Bahnhofsstraße, direkt neben dem Ärztehaus, als aussichtsreicherer Standort. Den Stadträten ist wichtig, dass an ausreichend Parkplätze gedacht wird. Falls neu gebaut wird.

„Es werden auch noch andere Varianten geprüft“, sagt Beate Hoffmann, die als Nieskyer Oberbürgermeisterin im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzt. Sie lässt aber durchblicken, dass die Mängel im bisherigen Gebäude einfach zu groß sind. „Mit dem Thema werden wir uns noch beschäftigen müssen“, sagt sie. Stadtrat Sandro Simmank erinnert indes daran, dass in Niesky andere große Gebäude leer stehen und bringt die ehemalige Zulassungsstelle in der Klenke-Straße als Lösung ins Gespräch. Die wird nur noch bis Ende des Monats als Asylbewerberheim genutzt.

Doch auch in einem alten Gebäude müssten die Stadtwerke investieren, um einen zeitgemäßen Brandschutz und ausreichend Fluchtwege zu bieten, erklärt Beate Hoffmann. Sie zeigt sich skeptisch, dass sich eine solche Investition lohnt. Auch der anwesende Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Niesky rät eher zu einem Neubau, denn einer Sanierung. Denn die Sicherheitsbestimmungen würden sich in den Betriebskosten sehr bemerkbar machen. „Das kann man kaum bezahlen“, sagt er.

Doch auch die Fläche neben dem Ärztehaus zwischen Hausmannstraße und Bahnhofsstraße erscheint ihm auf den ersten Blick recht eng. Im Interesse seiner Genossenschaftsmitglieder hofft André Müller in jedem Fall auf eine Lösung, die für so wenig Lärm wie möglich sorgt. Stadtrat Sandro Simmank sorgt sich hingegen um das Nieskyer Stadtbild und hofft, dass nach dem Umzug der Stadtwerke nicht ein weiteres Objekt in Niesky leer steht.

Ob die Nieskyer Stadtwerke nun bauen wollen und werden, das bleibt abzuwarten. „Das ist nicht in ein paar Minuten entschieden“, so der Geschäftsführer In den kommenden Wochen werden alle Möglichkeiten sondiert. Holger Ludwig würde es aber begrüßen, in der Nähe des bisherigen Standortes zu bleiben. Dort sitzt das 1994 gegründete Unternehmen schon seit vielen Jahren. Zuvor ist das eingeschossige Gebäude als Kindergarten genutzt worden.

Übrigens sind die Stadtwerke derzeit nicht die einzigen mit Brandschutzproblemen. Auch das Nieskyer Krankenhaus will beziehungsweise muss nachbessern. Das hat die Kosten für die Erweiterung der Notaufnahme rasant ansteigen lassen. Ist einst von zwei Millionen Euro Kosten die Rede gewesen, müssen nun sieben Millionen investiert werden. Für die zusätzlichen fünf Millionen Euro sollen unter anderem einige Durchbrüche im Krankenhaus geschaffen und Türen ausgetauscht werden.

