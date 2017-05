Stadtwerke mit neuer Seite im Internet

Rund ein Jahr wurde am neuen digitalen Auftritt der Stadtwerke Riesa gearbeitet – nun ist es so weit: Am 9. Mai wird die neue Seite aufgeschaltet. Die letzte Überarbeitung des Internetauftrittes liegt Jahre zurück. Neben der optischen Neugestaltung wurden auch der Inhalte und Funktionen überarbeitet, um bedienungsfreundlicher zu werden. Klare Strukturen sollen es den Kunden ermöglichen, gesuchte Angebote schnell zu finden. Die Seite erhält auch eine Variante für Smartphone oder Tablets.

Die Stadtwerke rufen alle Nutzer zur Bewertung auf: Per Klick kann man seine Meinung mitteilen. Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen von 20 Silber-Stimmcodes für die „Volltreffer-Projektförderung“ oder eine von zwei Familienkarten für den Saurierpark Kleinwelka zu gewinnen. (SZ)

www.stw-riesa.de

zur Startseite