Stadtwerke liefern nur noch Ökostrom Ab neuem Jahr verändert der Versorger seine Stromprodukte. Und führt ein Rabattsystem ein.

Grün, ja grün ist alles, was ich habe: Die Stadtwerke setzen künftig auf Ökostrom und lassen ihre Zentrale dafür grün anstrahlen. © nikolaischmidt.de

Grün leuchtete die Stadtwerke-Zentrale am Donnerstagabend schon mal zur Probe. Ab diesem Montag wird das Gebäude regelmäßig angestrahlt, schon an diesem Einkaufssonntag gehen grüne LED-Botschafter über die Berliner Straße um für das neueste Vorhaben der Stadtwerke zu werben: Die Stadtwerke wollen ihren Kunden ab neuem Jahr keinen Strom aus dem Verbrennen von Kohle oder Heizöl anbieten. Auf Atomstrom verzichtet der Versorger bereits seit sieben Jahren. Eine vorgezogene Energiewende, nennt Stadtwerke-Vorstand Matthias Block, diesen Vorstoß. Die Stadtwerke beliefern ihre Kunden künftig nur noch mit Ökostrom oder Kohlendioxid-neutralem Gas. „Wir sind schon stolz, dadurch einen Beitrag für eine saubere Umwelt leisten zu können“, sagt Block.

Dieser Schritt reiht sich in die Entwicklung der Stromsparte praktisch seit Gründung der Stadtwerke ein. Schon der Bau der Blockheizkraftwerke war für die Senkung der Feinstaubwerte in Görlitz wichtig. Die Entwicklung der Nahwärmezentren, wie sie mittlerweile an der oberen Berliner Straße und im Umfeld des Görlitzer Gefängnisses existieren, verweisen auf einen weiteren Trend in der Energiewirtschaft: Die Versorgung wird immer kleinteiliger und dezentraler. Versorger wie Eon oder RWE mit ihren großen Kohlekraftwerke kommen dagegen in die Bredouille.

Block sieht sein Unternehmen mit dem grünen Strom im Einklang mit den Klimaschutzzielen der Bundesregierung. „Wer sich dem verweigert, der wird künftig Nachteile haben“, ist er überzeugt. Denn die ehrgeizigen Ziele üben Druck auf die Stromversorger aus, neue Technologien und Produkte anzubieten.

Das zeigt sich nun auch an den Stadtwerken. Denn mit der Umstellung auf nachhaltige Energiequellen passen sie auch ihre Produktpalette an. Gab es bislang verschiedene Tarife, so wird es ab 1. Januar nur noch einen Einheitstarif geben. „Jeder Kunde kann aber zusätzliche Optionen dazu buchen“, beschreibt Sascha Caron, Vertriebs- und Marketing-Chef der Stadtwerke, das neue Modell. So kann sich jeder, der den Umweltgedanken unterstützen will, für eine Online-Rechnung entscheiden und somit sechs Euro pro Jahr sparen. Kunden, die das Premiumpaket beantragen, kommen in den Genuss von Vorteilen von Kooperationspartnern. So fallen zum Beispiel im ersten Jahr für Neukunden der Sparkasse oder der Volksbank keine Kontogebühren an, zudem gibt es Rabatte bei Bus- und Straßenbahnkarten oder bei einer Koweg-Vereinsmitgliedschaft. Wer nichts dergleichen dazu buchen möchte, muss nichts tun und bekommt trotzdem grünen Strom.

Die Umstellung kostet die Kunden nichts. Auch ist der Ökostrom nicht teurer als der konventionelle. „Heute wird deutlich mehr Ökostrom erzeugt als noch vor zehn Jahren“, sagt Block. „Deshalb sinken die Strompreise an der Börse. Umlagen und Netzentgelte sind dagegen gestiegen. Diese fallen aber für alle Stromarten gleich aus“, sagt der Stadtwerke-Chef.

Weil diese Preisbestandteile auch in diesem Herbst wieder für das nächste Jahr steigen, kommen die Stadtwerke um eine Preissteigerung trotzdem nicht umhin. So kostet die Kilowattstunde Strom ab 1. März die meisten Kunden 0,56 Cent mehr. Wer das Zusatzpaket bucht, zahlt den höheren Preis bereits ab 1. Januar, hat aber auch die Vergünstigungen von maximal 170 Euro im ersten Jahr. Auch andere Versorger haben Preissteigerungen im neuen Jahr angekündigt, zumeist zum 1. Januar, und häufig fallen bei ihnen die Steigerungen deutlich höher aus. So verlangt die Drewag in Dresden 1,19 Cent mehr pro Kilowattstunde Strom, bei der Enso steigen die Preise um 0,83 Cent pro Kilowattstunde, die Stadtwerke Elbtal in Radebeul und Coswig erhöhen die Strompreise um 0,65 Cent, die Stadtwerke Zittau um 0,59 Cent. Die günstige Entwicklung bei den Görlitzer Stadtwerken erklärt Matthias Block mit den Vorteilen, die der Versorger im großen Veolia-Verbund beim Einkauf von Strom besitzt. Die staatlich festgelegten Umlagen für die Produktion von Ökostrom oder den Aufbau der Netze hätten eine doppelt so hohe Steigerung der Preise nahe gelegt.

