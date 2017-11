Stadtwerke investieren in Windkraft Der Döbelner Energieversorger ist zu reichlich zehn Prozent an der Windenergie Briesensee GmbH beteiligt.

„Das Risiko ist überschaubar“ – Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln, © André Braun

Die Stadtwerke Döbeln erzeugen schon Strom mit der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung in Blockheizkraftwerken und eigenen Photovoltaikanlagen. Jetzt hat die kommunale Gesellschaft auch in Windkraft investiert. Wie die EnviaM mitteilt, ist der Döbelner Energieversorger zu reichlich zehn Prozent an der Windenergie Briesensee GmbH beteiligt, die im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg einen Windpark mit drei Anlagen und rund sechs Megawatt Leistung betreibt. Wie Gunnar Fehnle, Geschäftsführer der Stadtwerke Döbeln, sagte, hält das Unternehmen auch noch Anteile an einem zweiten Windpark. Insgesamt seien rund eine Million Euro investiert worden. „Wir selbst können solche Projekte nicht realisieren. Die kosten gleich mehrere Millionen Euro. So ist das Risiko überschaubar“, sagte Fehnle. Die Investition verspreche eine Rendite von fünf Prozent.

Die EnviaM beteiligt regelmäßig kommunale Energieversorger an seinen Projekten. Bei der Windenergie Briesensee GmbH werden fast 70 Prozent der Anteile von Geschäftspartnern gehalten.

