Stadtwerke investieren in neue Technik Dank einer Förderung will das Unternehmen das Heizkraftwerk Merzdorf mit mehreren Millionen Euro modernisieren.

Das Heizkraftwerk in Merzdorf. © Archiv/Sebastian Schultz

Riesa. Deutschlandweit fördert die Bundesnetzagentur sieben Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK). Auch die Stadtwerke Riesa haben für ihren Standort Merzdorf an der Hamburger Straße einen Zuschlag erhalten. Dadurch wird nun die 1995 in Betrieb gegangene Anlage modernisiert. „Die Investition wird einen Gesamtumfang von mehreren Millionen Euro umfassen“, erklärt Stadtwerkechef René Röthig. „Wir freuen uns, den Zuschlag für die Modernisierung in die KWK-Anlage erhalten zu haben und nun auch mit Blick auf die Ökologie in eine Hocheffizienzanlage investieren zu können“, so Röthig.



Kraft-Wärme-Kopplung bezeichnet die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie, die in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt wird, und nutzbarer Wärme für Heizzwecke. Die Technologie unterstützt am Standort Merzdorf die mit dem sächsischen Umweltpreis prämierte industrielle Abwärmenutzung in Kooperation mit dem Stahlwerk (Feralpi Stahl). Neben Industriebetrieben und Wohnungen wird nach Abschluss der Sanierungsarbeiten die Oberschule „Am Merzdorfer Park“ von der Anlage profitieren. Die Modernisierung verbessere laut Stadtwerkesprecherin Laura Pietzsch auch die CO2-Bilanz der Stadt Riesa. (SZ/veb)

