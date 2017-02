Stadtwerke investieren Knapp zwei Millionen sollen in die Erneuerung und den Ausbau ihres Strom- und Gasnetzes fließen.

© Symbolfoto: dpa

Die Stadtwerke Riesa wollen in diesem Jahr 1,8 Millionen Euro für die Erneuerung und den Ausbau ihres Strom- und Gasnetzes ausgeben. Das teilte das Unternehmen mit. Ziel ist es, weitere störanfällige Kabel und Freileitungen außer Betrieb zu nehmen.

Gebaut wird etwa im Bereich Speicherstraße/Lommatzscher Straße, in Altriesa zwischen der Poppitzer Landstraße und der Brauhausstraße. Gostewitz bekommt neue Erdkabel unter der Pahrenzer Straße. Die Freileitung wird dadurch obsolet.

Das Riesaer Tochterunternehmen klinkt sich zudem in städtische Baumaßnahmen ein, so etwa an der Kirchstraße, der Dr.-Scheider-Straße oder in Zusammenhang mit dem Bau der neuen Brücke Lange Straße. (SZ)

