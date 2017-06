Stadtwerke helfen bei Großreparatur Zwei alte Steinway-Klaviere der Musikschule brauchen eine Auffrischung. Dann spielen sie wieder 50 Jahre.

Die Scheckübergabe darf nicht fehlen: Kathrin Hillig (von links), Geschäftsführerin der Mittelsächsische Kultur gGmbH, und Musikschulleiterin Margot Berthold (Musikschule) nehmen von Simone Friedrich die Spende entgegen. © André Braun

Die Instrumente sind weit älter als die Döbelner Musikschule selbst. Die Schüler lernen unter anderem auf zwei Klavieren der renommierten Marke Steinway, beide um die 100 Jahre alt. „Das sind so wertvolle Instrumente, dass es sinnvoll ist, die aufzuarbeiten. Dann tun sie wieder 50 Jahre ihren Dienst. Wenn man ein neues Klavier für 4 000 Euro kauft, fällt es nach zehn Jahren auseinander“, sagte Margot Berthold, Chefin der Musikschule.

Jeweils etwa 1500 Euro wird es kosten, um die Hämmer der Klaviere neu zu befilzen, Risse zu reparieren und die Instrumente zu reinigen. Die Stadtwerke helfen bei der Finanzierung. Prokuristin Simone Friedrich übergab am Montag einen Scheck über 500 Euro. „Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit der Musikschule wieder auffrischen“, sagte sie. Auftakt war am Sonnabend beim Familienfest der Stadtwerke, wo Musikschüler das Programm mit gestalteten. Es sei auch für die Schule gut, wenn sie sich präsentieren kann, so Friedrich.

Auf die Spenden ist die Schule angewiesen, wenn sie sich Wünsche erfüllen will, die über das begrenzte Budget für Investitionen hinausgehen. „Wir haben auch andere Unternehmen und Privatleute, die die Schule unterstützen. Auch die Fördervereine machen eine großartige Arbeit“, sagte Kathrin Hillig, Geschäftsführerin der Mittelsächsischen Kultur gGmbH, zu der die Musikschule gehört.

Im gesamten Raum Mittelsachsen werden 2300 Schüler durch 100 Lehrer an 60 Unterrichtsorten an Instrumenten und im Gesang ausgebildet. Weil manche Schüler mehrgleisig unterwegs sind, gibt es fast 2700 Fächerbelegungen. Auf die Musikschule Döbeln entfallen knapp 700 Musikschüler.

zur Startseite