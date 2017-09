Stadtwerke heizen Freibadesaison an Am Freitag gibt es draußen den ersten Warmbadetag. An diesem Wochenende macht aber erst einmal die Halle auf.

Badleiter Lutz Liebmann schreibt schon mal die Wassertemperatur an, die am kommenden Freitag im Freibad garantiert wird. Der erste Warmbadetag soll zusätzliche Besucher locken und für einen ordentlichen Abschluss der Freibadesaison sorgen. © Dietmar Thomas

Noch bis Mitte September läuft in Döbeln die Freibadesaison. Die Stadtwerke als Betreiber des Stadtbades versuchen, die Zeit optimal auszunutzen. „Wir werden da flexibel sein“, sagte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Wenn das Wetter schlecht vorausgesagt ist, macht das Hallenbad auf, um die Gäste zu bedienen. Aber die Badbetreiber hoffen auch noch auf ein paar schöne Freibadetage. „Es soll noch mal richtig warm werden“, sagte Fehnle. „Jeder Woche, die wir das Freibad offen halten, bringt uns etwas.“ Die Stadtwerke wollen das Besucherinteresse im wahrsten Sinne des Wortes zusätzlich anheizen. Am nächsten Freitag gibt es zum ersten Mal einen Warmbadetag. „Wir wärmen dann das Becken draußen auf 23 Grad auf. Von 12 bis 21 Uhr ist geöffnet. Wir wollen mal sehen, ob mehr Besucher kommen.“

Fehnle ist etwas ratlos angesichts der Besucherstatistiken der vergangenen Jahre. „Es gehen immer weniger Kinder schwimmen. Die Zahl geht jedes Jahr um drei bis vier Prozent zurück.“ Bei den Erwachsenen gebe es dagegen Steigerungen.

Das Freibadegeschäft ist sehr sprunghaft. Ein Tag kann unheimlich viele Besucher bringen, viel mehr als ein Hallenbadtag. Allein am 1. August sind bei strahlendem Sommerwetter 1200 Gäste gekommen, sagte Badleiter Lutz Liebmann. Am Freitag zogen dagegen bei bewölktem Himmel nur ein paar Stammschwimmer ihre Bahnen. Fürs dieses Wochenende ist auch kühles Wetter vorausgesagt. „Wir werden deshalb am Sonnabend und Sonntag das Hallenbad öffnen“, sagte Liebmann. „Das ist für uns zwar mit Aufwand verbunden, weil das Bistro umziehen muss. Aber wir bekommen das hin.“ Danach ist wieder besseres Wetter angekündigt. Ab Montag hat das Freibad wieder geöffnet. Am Donnerstag wird dann die Heizung fürs Außenbecken angeworfen. Die erreichbare Wassertemperatur hänge von der Nachttemperatur ab. „23 Grad schaffen wir am Freitag aber garantieren“, sagte Liebmann. Abends wird die Beleuchtung angeworfen. Der letzte Freibadetag ist der 15. September. „Auch an diesem Tag wollen wir noch mal hochheizen“, so Liebmann. Unter normalen Umständen wird draußen sonst nur das Planschbecken angewärmt.

Im vergangenen Jahr hatte der warme September noch mal für einen ordentlichen Abschluss der Freibadesaison gesorgt. In zwei Wochen kamen 6 000 Leute ins Bad, sagte Liebmann. Die letzten beiden Sommer sind mit 29 000 und 27 000 Besuchern befriedigend gewesen. „In einer richtig guten Saison kommen 30 000 Besucher. Das haben wir aber lange nicht geschafft“, so Liebmann. In diesem Jahr seien bis jetzt 23 000 Menschen ins Freibad gekommen.

