Stadtwerke halten Strompreise stabil Viele Anbieter erhöhen zu Jahresbeginn die Tarife. Löbaus Energielieferant macht da nicht mit – trotz Mehrkosten.

Die Löbauer Stadtwerke gehen den Trend nicht mit, den viele Stromanbieter im neuen Jahr befolgen: „Wir erhöhen in Löbau im Jahr 2017 die Strompreise nicht“, teilt Jana Otto mit. Die Stadtwerke-Geschäftsführerin erklärt, dass zwar die Preisbestandteile steigen, die die Stadtwerke nicht beeinflussen könnten. Durch eine umsichtigere Strombeschaffung kann das Unternehmen das aber ausgleichen.

Die Görlitzer Stadtwerke ziehen dagegen die Preise an – so kostet die Kilowattstunde Strom ab 1. März die meisten Kunden 0,56 Cent mehr. Bei der Enso kostet eine Kilowattstunde bald 0,83 Cent mehr und die Stadtwerke Zittau erhöhen um 0,59 Cent pro Kilowattstunde.

Jana Otto begründet die Mehrkosten für die Stadtwerke damit, dass wegen des Ausbaus von Windkraft- und Photovoltaikanlagen die Umlage für erneuerbare Energien steigen würde. „Große Einzelerzeugungsanlagen speisen in die Stromnetze an den verschiedensten Standorten in das deutsche Versorgungsnetz ein“, teilt Frau Otto mit. Diese Energiemengen müssten zuerst aufgenommen und dann weiter zum Verbraucher transportiert werden. Außerdem müssten neue Leitungen verlegt und Umspannstationen errichtet werden. „Das kostet viel Geld und erhöht die Entgelte zur Nutzung der Verteilnetze“, so Jana Otto.

Die Löbauer Stadtwerke haben derweil ihre Strompreise im Januar dieses Jahres aufgrund der gestiegenen staatlichen Umlagen zum letzten Mal erhöht. (ms)

