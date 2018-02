Stadtwerke fördern Vereine Die Stadtwerke Weißwasser können als Sponsor auftreten oder etwas spenden. Bis 28. Februar können sich Vereine bewerben.

Blick auf die Hauptgeschäftsstelle der Stadtwerke Weißwasser. © André Schulze

Weißwasser. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit für Vereine aus Weißwasser und Umgebung, eine Förderung durch die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) und die Veolia zu erhalten. Darauf machten während der jüngsten Stadtratssitzung SWW-Geschäftsführer Stefan Przymosinski sowie Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) aufmerksam. Eine Förderung sei sowohl als Sponsoring als auch über eine Spende möglich. Bei Interesse müssen Vereine ein Antragsformular sowie die darüber hinaus geforderten Unterlagen bis zum 28. Februar bei den SWW in der Straße des Friedens in Weißwasser einreichen. Nach Frist-Ende werden alle Anträge geprüft. „Wir werden dann auch schnellstmöglich die Entscheidungen den Vereinen mitteilten“, so Stefan Przymosinski. Im vergangenen Jahr haben die SWW eigenen Angaben zufolge über 50 Vereine unterstützt. (ckx)

