Stadtwerke erhöhen Strompreis Die Energieversorger kann Mehrkosten bei der Umlage für Ökostrom und Netzgebühren nur teilweise ausgleichen.

Die erneuerbare Energie treiben die Strompreise. © Symbolbild/dpa

Die 20 000 Stromkunden der Stadtwerke müssen sich für kommendes Jahr auf steigende Strompreise einrichten. Preistreiber sind in diesem Fall nicht höhere Bezugskosten, sondern die steigende Abgaben für die erneuerbaren Energien und für Netzentgelte, sagte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. Die Bezugs- und Vertriebskosten sind sogar gesunken – seit 2015 um etwa 24 Prozent – sodass zumindest ein Teil der Erhöhung aufgefangen werden kann. Die Steigerung bei der EEG-Umlage wird nicht an die Kunden weitergeben, sagte Fehnle. Allerdings steigen auch die Durchleitungsgebühren im vorgelagerten Netz um etwa 30 Prozent. Diese Mehrkosten werden auf die Kunden umgelegt.

Die Steigerungen seien aber sehr moderat, sagte Fehnle. Bei einem Kunden im Tarif „Doblina 2000 privat und Treue“ sind es bei einem Verbrauch von 1500 Kilowattstunden etwa vier Euro mehr pro Jahr. Bei 4000 Kilowattstunden macht die Erhöhung reichlich elf Euro pro Jahr aus. Rund 5 500 Kunden werden außerhalb des Konzessionsgebietes mit Strom beliefert. Für sie wird der Grundpreis steigen, der vom jeweiligen Netzbetreiber erhoben wird. Das sind knapp zwei Euro Mehrkosten pro Monat.

Mehr als die Hälfte der Stromkosten machen Steuern, Umlagen und Abgaben aus. Dieser Anteil sei, besonders getrieben durch die EEG-Umlage, seit 2015 um rund 1,28 Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Die Stadtwerke hatten das aber durch die sinkenden Preise an der Strombörse ausgleichen können. Der Preisverfall resultierte vor allem am großen Angebot an EEG-Strom. Dieser Trend ist vorbei. „Die Großhandelspreise steigen wieder deutlich“, sagte Fehnle. Auswirkungen hat das aber erst in den Jahren 2018/2019, weil die Energieversorger ihren Strom immer vorauseilend einkaufen. Die Preise für 2017 sind von Strommengen bestimmt, die schon seit Mitte vergangenen Jahres an der Börse eingekauft wurden. Fehnle rechnet mit weiter leicht steigenden Strompreisen.

Der Ausbau der Netze, die durch die Gewinnung von Wind- und Solarstrom notwendig sind, wirkt sich auf die Netzentgelte aus. Auch die Stadtwerke lassen sich die Durchleitung bezahlen, denn Netzbetrieb und Energieverkauf sind zwei streng voneinander getrennt Sparten. Auch dort greift der Gesetzgeber stark regulierend ein. So stehen die Energieunternehmen vor der Aufgabe, ab kommendem Jahr sogenannte intelligente Stromzähler einzubauen, die Daten über das Verbrauchsverhalten liefern, mit denen sich die Stromnetze steuern lassen. Im ersten Ausbauschritt müssten die Stadtwerke Döbeln etwa 900 dieser Zähler einbauen. „Aber es gibt noch gar keine Zähler. Für die Geschwindigkeit, mit der man das durchprügelt, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund“, sagte Fehnle. Voraussichtlich werde alles zeitlich nach hinten verschoben.

Die Zähler werden die Daten per Funktelefonnetz an die Steuerungszentrale übertragen. „Jeder Zähler bekommt eine Sim-Karte. Wie die Übertragung aus einem Keller heraus funktioniert, das wissen wir noch nicht“, sagte Fehnle.

zur Startseite