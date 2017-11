Stadtwerke buddeln an der Grundschule In die Heizzentrale wird ein Blockheizkraftwerk eingebaut. Es in den Keller zu bekommen, ist aber nicht einfach.

Die Stadtwerke lassen einen Zugang zum Heizkeller der Grundschule in Döbeln Ost anlegen. Hier soll das neue BHKW heruntergelassen werden. © Dietmar Thomas

Neben der Grundschule in Döbeln Ost liegen mächtige Erdhaufen. Nein, das hat nichts mit der fälligen Sanierung der Schule zu tun, sondern mit der Wärmeersorgung einiger Objekte im Wohngebiet Döbeln Ost II.

Im Keller der Schule betreiben die Stadtwerke nämlich eine Heizzentrale. Mit zwei Kesseln werden nicht nur die Schule, sondern auch die altersgerechten Wohnblöcke der TAG Wohnen an der Lommatzscher Straße und neuerdings der Wohnpark der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in der ehemaligen Lenin-Schule mit Wärme versorgt. Jetzt soll eine Umstellung zu energiesparender Technik erfolgen. In die Heizzentrale wird ein sogenanntes Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut, ein Gasmotor, der neben Wärme auch Elektroenergie erzeugt. Es sei die letzte „Wärmeinsel“ der Stadtwerke, in die ein BHKW eingebaut wird, sagte Stadtwerke-chef Gunnar Fehnle.

In Döbeln Nord waren schon seit den 90er Jahren BHKW in Betrieb. Und auch die Heizstation am Niederwerder war vor Jahren auf die energiesparende Technik umgestellt worden.

In die Grundschule Ost wird ein kleineres Aggregat eingebaut, das rund 50 Kilowatt Elektroenergie und 80 Kilowatt Wärme erzeugen kann. Um die Maschine im Heizungskeller installieren zu können, muss seitlich ins Fundament eine Öffnung eingebaut werden. „Wir bekommen die Maschine nicht durch die Gänge“, sagte Fehnle. Die Öffnung soll erhalten bleiben und nur wieder zugeschüttet werden. Es werde sichergestellt, dass der Unterricht in der Grundschule so wenig wie möglich durch Lärm gestört wird, sagte Fehnle. Direkt über der Baustelle befinden sich die Räume des Hortes.

Den Strom speisen die Stadtwerke ins eigene Netz ein. „Er wird direkt an die Tarifkunden verkauft“, sagte Fehnle. Die Stadtwerke investieren in den Umbau rund 80 000 Euro.

