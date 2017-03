Stadtwerke bauen Stromtankstellen auf Die nächste Stromtankstelle in Zittau soll noch dieses Jahr auf der Neustadt entstehen. Weitere sind bereits in Planung.

So wie die Stromtankstelle auf dem Parkplatz an der Breite Straße in Zittau soll auch die am Salzhaus geplante aussehen. © Archiv: Rafael Sampedro

Neun Monate, nachdem Zittaus erste öffentliche Stromtankstelle auf dem Parkplatz an der Breite Straße in Betrieb gegangen ist, steht fest, dass die nächsten folgen werden. Noch in diesem Jahr wollen die Stadtwerke die nächste errichten. „Vorgesehen ist ein Standort in der Nähe der Filiale der Deutschen Bank auf der Neustadt“, teilte Geschäftsführer Matthias Hänsch mit. Voraussetzung dafür ist aber, dass dem Unternehmen dafür Fördermittel genehmigt werden. Die Ladesäule soll genauso aussehen wie die an der Breite Straße.

In den nächsten Jahren sollen weitere Stromtankstellen folgen. „Unsere Zielstellung besteht darin, zunächst in Innenstadtnähe an geeigneten Stellen öffentlich zugängige Ladesäulen zu errichten“, so Hänsch. „Diese sollen insbesondere auch für Touristen nutzbar sein.“ Noch prüft das kommunale Unternehmen, mit welchem Bezahlsystem es arbeiten wird. Über die Standorte stimmen sich die Stadtwerke mit der Stadtverwaltung ab.

Auch die Errichtung dieser Ladesäulen wird davon abhängigen, ob sie dafür Fördermittel bekommen. „Die Auswahl der Standorte wird auch von den Förderbedingungen beeinflusst, deshalb kann ich dazu noch nichts Verbindliches sagen“, teilte der Stadtwerke-Geschäftsführer der SZ weiter mit. „Die Anzahl der Ladesäulen ist abhängig von der Entwicklung der Häufigkeit der Ladevorgänge.“

Noch werden Stromtankstellen – auch im Landkreis Görlitz, in dem bisher weniger als 100 E-Autos zugelassen sind – sehr selten genutzt. Auch die an der Breite Straße. „Seit Inbetriebnahme im vorigen Jahr gab es hier insgesamt 76 Ladevorgänge mit in Summe 925 Kilowattstunden“, so Hänsch. „Zum Vergleich: Mit dieser Strommenge kann eine Strecke von circa 4200 Kilometern – abhängig vom Fahrzeugtyp – zurückgelegt werden.“

Dennoch sind Stromtankstellen schon heute für die Zittauer Stadtwerke, die Strom verkaufen und auch erzeugen, interessant. „Um das Thema Elektromobilität voranzubringen, ist es wichtig, auch die Ladeinfrastruktur anzubieten“, so Hänsch. „Wir wollen dazu den Förderaufruf „Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nutzen.“

Im südlichen Landkreis Görlitz gibt es derzeit nur wenige Stromtankstellen. Davon befinden sich drei im Zittauer Gebirge und drei im Oberland.

