Stadtwerke bauen neuen Abwasserkanal

Die Stadtwerke Pirna (SWP) beginnen am 28. Juni damit, die Straße An der Hopfendarre in Pratzschwitz an das öffentliche Abwassernetz anzuschließen. Die Arbeiten sind Teil des vom Stadtrat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzepts. Bei dem Vorhaben werden Fachleute einen 440 Meter langen Schmutzwasserkanal bauen, 13 neue Hausanschlüsse installieren und 85 Meter Trinkwasserleitung erneuern.

Laut des Versorgungsunternehmens wird in zwei Bauabschnitten gebaut. Der erste Bauabschnitt befindet sich an der Pratzschwitzer Straße zwischen Waldstraße und der Kreuzung An der Hopfendarre. Für die anstehenden Arbeiten muss die Strecke voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecke verläuft derweil über die Wald- und Kiesstraße. Dieser erste Bauabschnitt soll laut Stadtwerke voraussichtlich bis Mitte August abgeschlossen sein. Im Anschluss wird die Pratzschwitzer Straße wieder freigegeben. Danach beginnt der zweite Abschnitt, dafür wird die Straße An der Hopfendarre voll gesperrt. Die Trasse ist nur bis zum Baufeld befahrbar. Insgesamt sollen die Arbeiten Ende Oktober 2017 fertiggestellt sein. (SZ/mö)

