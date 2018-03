Stadtwehrleiter enttäuscht von Räten Zur Beiratssitzung der Feuerwehr Weißwasser hat sich keiner der Stadträte blicken lassen. Das ärgert die Mitglieder der Weißwasseraner Wehr.

Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Weißwasser. Werden sie von den Stadträten zu wenig unterstützt? © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Weißwasser. Bei der Vorstellung der neuen Weißwasseraner Feuerwehrspitze während der Stadtratssitzung am Mittwochabend hat der neue Stadtwehrleiter Marcel Nestler seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass sich keiner der Stadträte zur Beiratssitzung der Feuerwehr in der Stadtverwaltung hatte blicken lassen. „So etwas darf sich nicht wiederholen“, sagt Marcel Nestler in Richtung der Stadträte. Auch Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) berichtete von „einer schwierigen Situation“ und bat darum, künftig die „Kameraden besser zu unterstützen“. Immerhin hatten sich zwei Räte im Vorhinein entschuldigt, hieß es. Für den Vorsitzenden des Fördervereins der Feuerwehr Jörg Lübben ist der Umgang mit der Feuerwehr kein schöner Zustand. „Die Leute sitzen zusammen und bereiten jede Menge vor und dann kommt keiner“, sagte er am Rande der Ratssitzung. Für die Feuerwehr sei dies „wie ein Schlag ins Gesicht“ gewesen.

Dennoch, so erklärt Marcel Nestler weiter, wolle man der Stadt bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben helfen. Dazu bedürfe es allerdings einer funktionierenden Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Immerhin hatte Ende des vergangenen Jahres ein Gutachten für den Brandschutzbedarfsplan der Stadt ergeben, dass es ein zweites Feuerwehrgebäude in Weißwasser geben müsse. Über einen möglichen Standort müsse intensiv beraten werden, hieß es damals. Dazu sind unter anderem die Beiratssitzungen mit den Kameraden der Feuerwehr gedacht.

