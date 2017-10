Stadtwald füllt Rathauskasse Die Bautzener Verwaltung kann das Holz jedes Jahr teuer verkaufen. Nun vergrößert die Stadt sogar ihre Waldfläche.

Holz aus dem Stadtwald ist gefragt. © Uwe Soeder

Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes erzielte im vergangenen Jahr einen Gewinn in Höhe von 87 000 Euro. Die Zahl legte jetzt das Forstamt dem Bautzener Finanzausschuss vor. Der Holzverkauf hat sich 2016 gelohnt. Weil am Markt gute Holzpreise erzielt werden konnten, nahm die Stadt fast eine halbe Million Euro ein. Dem gegenüber standen Kosten für zum Beispiel neue Pflanzen und die Wegeunterhaltung in Höhe von 375 000 Euro. Nachgepflanzt werden vor allem Buchen. Aber auch Bergahorn und Fichte werden immer häufiger zur Aufforstung des Stadtwaldes genutzt.

Seit Jahren füllt der Stadtwald die Bautzener Rathauskasse. So brachte das Holz im Jahr 2015 sogar einen Gewinn in Höhe von rund 98 000 Euro ein. Die Stadtverwaltung hat sich nun entschieden, den Stadtwald noch weiter zu vergrößern. In diesem Jahr wurde deshalb eine Fläche erworben, die ungefähr so groß ist wie vier Fußballfelder. Die Investition sei deshalb sinnvoll, da sich die neu erworbene Fläche zwischen zwei Waldgebieten befindet, die bereits der Stadt gehören, heißt es aus dem Rathaus.

Der Bautzener Stadtwald umfasst ein Areal von 1 300 Hektar und befindet sich südlich der B 6 zwischen den beiden Städten Bautzen und Löbau. (SZ/mho)

