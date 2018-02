Stadtwald bleibt bis März gesperrt

Bautzen. Im Wald rund um Bautzen laufen derzeit noch die Aufräumarbeiten. Deshalb kann die Stadtverwaltung momentan auch noch keine Entwarnung geben. Seit Ende Januar darf der Bautzener Stadtwald aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden. Betroffen sind die Waldflächen im Humboldthain Bautzen, am Czorneboh, am Kötschauer Berg in Kleindehsa und am Mönchswalder Berg. Das Verbot gilt zudem für den Wald Thromberg und in der Schmoritz zwischen Mehltheuer und Großpostwitz. Nur der Forstweg hin zur Czorneboh-Baude ist davon ausgenommen. Die Sperrung soll nach Angaben der Bautzener Stadtverwaltung aber maximal bis zum 24. März andauern. Sobald einzelne Teile des Stadtwaldes aufgeräumt sind, werden diese wieder freigegeben.

Das Sturmtief „Friederike“ hatte Mitte Januar große Teile des Bautzener Stadtwaldes stark verwüstet. Auch der Sturm „Herwart“ hinterließ im vergangenen Herbst große Schäden. Die Sperrung ist zum einen deshalb notwendig, damit sich Waldbesucher nicht in Gefahr bringen. Es geht aber auch darum, dass Bruchholz sicher beseitigt werden kann. (SZ/mho)

