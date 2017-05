Stadtwäldchen bereit für den Crosslauf Mit vereinten Kräften haben die Mitglieder von Jugend aktiv den Trimm-dich-Pfad gesäubert und die vielen Randale-Spuren beseitigt.

Juliane Scheder (von links), Denise Schellenberg, Martin Scheidig und Andreas Walter haben am 1. Mai beim Arbeitseinsatz am Trimm-dich-Pfad im Harthaer Stadtwäldchen alles klar gemacht für den Crosslauf am Wochenende. © André Braun

Die bisher zehn Stationen des Trimm-dich-Pfades im Stadtwäldchen sind mit Laub und Ästen bedeckt. Die dicken Knüppel, die jede Station eingrenzen, wurden teilweise in den Wald gezerrt und vor allem die Schilder zerstört. An manchen Stationen sind sogar die Metallpfähle verbogen. Die Vereinsmitglieder sind traurig, dass immer wieder so viel zerstört wird, und versuchen jetzt, die Anlage noch besser zu sichern. Die Hauptaufgabe ist aber Laubfegen und Unkrautziehen. Bergeweise Blätter und Nadeln rechen die Helfer zusammen und verteilen sie im Wald. „Der Rindenmulch wird vom Bauhof im Laufe der Woche gebracht und dann noch verteilt, auch ein paar andere Restarbeiten werden noch gemacht“, erklärt Vereinsvorsitzender Ronny Walter. Auch seine Eltern sind beide mit beim Arbeitseinsatz dabei. Ines Walter staunt, wie schnell die zehn Stationen beräumt sind „Viele Hände, schnelles Ende“, fasst sie zusammen. Auch ein Großteil der Strecke für den Crosslauf am kommenden Sonnabend ist schon beräumt. Im Bereich der ehemaligen Bühne wird an der sogenannten Kraftarena weitergebaut. In zwei Einsätzen waren schon die Fundamente für die Pfosten gegossen, alle Holzteile gestrichen und später montiert worden.

Jetzt kommen die Metallteile dran. An der Rumpfbeugestation zwei Querstreben, unter die die Füße geklemmt werden, die Klimmzugstange und die Vorbereitungen für die Hangelstrecke. Offiziell eröffnet und auch vorgeführt werden die fünf Stationen am kommenden Sonnabend.

Geplant ist am 6. Mai der erste Start der Bambinis (Vorschule) um 10.30 Uhr. Bis 10.15 Uhr können die Kinder angemeldet werden. Auch bei den anderen Klassen werden die Startnummern ab 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf vergeben.

Dazwischen werden die Geräte und auch die Outdoorfitness-Gruppe vorgestellt, die ab 9. Mai wieder mittwochs rund um den Trimm-dich-Pfad trainiert. Die Eltern sollten einplanen, dass die Siegerehrung der Vormittagsläufe um 12.45 Uhr stattfindet, die der größeren Kinder um 15 Uhr. Außerdem braucht ein Elternteil Turnschuhe, um bei der Eltern-Kind-Staffel mitzulaufen. Die Hauptorganisation übernehmen in diesem Jahr Schüler der siebten Klasse der Oberschule, die sich auch eine andere Streckführung überlegt haben, sodass es auch für die langjährigen Teilnehmer etwas Neues geben wird. Für Verpflegung vom Grill und mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Auch für die fleißigen Helfer beim Arbeitseinsatz gibt es eine Stärkung: „Es heißt ja Tag der Arbeit“, hatte Martin Scheidig bei der Ankündigung des Termins gesagt, aber auch etwas zu Essen versprochen.

zur Startseite