Stadtverwaltung wehrt sich

Hoyerswerda/Schwarzkollm. Wenn man unter einer Hochspannungsleitung steht, dann hört man es oben knistern, spürt irgendwie förmlich eine Form von Spannung in der Luft. Zwischen dem Ortschaftsrat Schwarzkollm und der Stadtverwaltung knistert es auch heftig. Am Dienstag war die Ortschaftsratssitzung im Frentzelhaus durchaus ein Erlebnis. Vor allem Ortschaftsrat Jens Retschke machte seinem Ärger darüber Luft, dass aus seiner Sicht sich kaum etwas im Dorf bewege, sofern es was mit der Stadtverwaltung zu tun hat. TAGEBLATT berichtete darüber am Donnerstag. Die Reaktion der Stadtverwaltung ließ nur wenige Stunden auf sich warten und wurde sowohl TAGEBLATT als auch der Ortsteilverwaltung zugestellt.

Ohne Haushalt nichts zu machen

„Fakt ist, dass es bisher keine rechtsgültige Haushaltssatzung für das Jahr 2018 gibt und demzufolge eine haushaltslose Zeit bzw. eine vorläufige Haushaltsführung gilt (§ 78 der Sächsischen Gemeindeordnung). In dieser Zeit dürfen grundsätzlich nur sogenannte unabweisbare Ausgaben getätigt werden. Das sollte und dürfte auch Herrn Retschke als Ortschaftsrat und Stadtrat bekannt sein“, heißt es in der Reaktion der Verwaltung. Zum einen geht es um eine Geschwindigkeitsanzeigetafel, die seit vergangenem Herbst defekt und nicht reparabel ist. „Dem Ortsteil Schwarzkollm war auf entsprechende Anfrage im Oktober mitgeteilt worden, dass die Anschaffung einer neuen Tafel geplant ist, und dann auch wieder - wechselweise mit den anderen Standorten in der Stadt – eine Aufstellung in Schwarzkollm erfolgt.“ Die Anschaffung ist nicht geplatzt, sagt Rathaussprecher Bernd Wiemer. Aber aus haushaltsrechtlichen Gründe könne man nichts machen.

So sei es auch bei den WLAN-Hotspots. „Der Ortsvorsteher Herr Michala wurde am 01.02.2018 per E-Mail darüber informiert, dass das Projekt WLAN-Hotspots derzeit aufgrund der haushaltslosen Zeit nicht weiter vorangebracht werden kann, es aber nach Vorliegen der haushaltsrechtlichen Grundlagen wieder aufgenommen wird. Wir gehen aktuell davon aus, dass dieses Vorhaben etwa im April/Mai 2018 realisiert werden kann“, heißt es im Schreiben der Verwaltung. Woher allerdings der in der Ortschaftsratssitzung genannte Wert des kommunalen Eigenanteils von 500 Euro stamme, das erschließt sich der Verwaltung so nicht. Der stehe laut Bernd Wiemer einfach noch nicht fest.

Nur Selbsthilfe hilft der Pyramide

Die Überholung der Weihnachtspyramide besitzt allerdings ein ganz anderes Spannungsfeld. Während Jens Retschke meint, dass die Pyramide der Stadt gehöre, ist man dort der Auffassung, dass sie dem Dorfclub gehört. Fakt ist, dass die Schwarzkollmer beim Auf- und Abbau der Pyramide auf die Hilfe des Bauhofes schon geraume Zeit verzichten müssen. Auch bei der Instandsetzung der Figuren (die drei Heiligen Könige, Maria und Josef samt Krippe) sieht sich der Bauhof nicht in der Lage zu helfen. Der entsprechende Kontakt scheint bei der Verwaltung zumindest gut dokumentiert. „In der öffentlichen Ortschaftsratssitzung am 23. Januar 2018 äußerte Ortsvorsteher Michala sinngemäß, dass es bezüglich der notwendigen Aufarbeitung der Pyramide geplant sei, mit dem städtischen Bauhof zu sprechen, inwieweit dabei Unterstützung gegeben werden kann“, schildert Bernd Wiemer. Am 6. Februar habe es dann ein Telefonat zwischen Ortsvorsteher und Bauhofleiter Ulf Scholz gegeben. „Im Verlauf dieser Erstinformation sagte Herr Scholz – in Unkenntnis des tatsächlichen Zustandes der Figuren – zu, dass sich die Mitarbeiter der einzelnen Fachgewerke diese Figuren mal ansehen werden“, so Bernd Wiemer weiter. „Daraufhin wurden die Figuren im Bauhof angeliefert. Nach intensiver Inaugenscheinnahme und Beratung wurde entschieden, die Figuren zur Einlagerungsstätte in Schwarzkollm zurückzubringen.“

Wenn die Pyramide, wie von Jens Retschke gedacht, der Stadt gehört, dann wäre es jetzt wohl um sie geschehen. Soll es sie weitergeben, werden die Schwarzkollmer wohl das tun müssen, was sie jetzt tun wollen: Pyramide und Figuren selbst instandsetzen. Eine Frage bleibt freilich: Wer kümmert sich eigentlich um den Abbau der Spannungen zwischen Verwaltung und Ortschaftsrat? (US)

zur Startseite