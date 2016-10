Stadtverwaltung warnt vor Betrügern

Firmen in Großröhrsdorf erhalten derzeit Anrufe einer dubiosen Firma. © dpa

Die Stadtverwaltung Großröhrsdorf warnt vor Betrügern, die Geschäftsleuten mit einer dubiosen Masche Geld für Anzeigen entlocken wollen. Von wachsamen Gewerbetreibenden wurde das Rathaus darauf aufmerksam gemacht, dass zurzeit telefonisch oder per Fax versucht wird, für Anzeigen in einer angeblichen „Bürgerbroschüre“ zu werben. Das Unternehmen Stadt-Marketing-Konzept s.a.r.l. Mertert erweckt den Eindruck, es handele sich um die Verlängerung von Anzeigen, die in der aktuellen Stadtbroschüre abgedruckt wurden.

„Dies ist nicht der Fall“, sagt Stadt-Sprecherin Anja Kurze. Werbemaßnahmen mit Unterstützung oder in Zusammenarbeit mit der Stadt Großröhrsdorf würden stets mit einem Empfehlungsschreiben begleitet. Es wird dringend empfohlen, bei etwaigen Werbeanfragen die angebotenen Leistungen genauestens zu prüfen oder sich die schriftliche Autorisierung durch die Stadtverwaltung zeigen zu lassen und nichts leichtfertig zu unterschreiben.

Abzock-Versuche unter Missbrauch der Stadtverwaltung gab es kürzlich auch in Bischofswerda. Hier bekamen Bürger Anrufe mit unterdrückter Nummer – angeblich wegen einer Umfrage des Bischofswerdaer Rathauses. „Wir rufen nie mit unterdrückter Nummer an und fragen auch keine persönlichen Dinge am Telefon ab“, sagte dazu Stadtsprecher Sascha Hache. (szo)

zur Startseite