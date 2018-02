Stadtverwaltung tritt bei der Tafel auf die Bremse

Für eine der ersten Sitzungen des Lautaer Stadtrates im neuen Jahr war ursprünglich geplant, dass sich der DRK-Ortsverein als langjähriger Betreiber von Tafel und Kleiderkammer sowie ein weiterer Interessent dafür mit ihren Konzepten vorstellen. Daraus wird nichts. Wie Bürgermeister Frank Lehmann die Stadträte informierte, soll nun erst einmal das Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem DRK und dem neuen Eigentümer des ehemaligen Kinderwochenheims über den Verbleib von Tafel und Kleiderkammer in diesem abgewartet werden. „Wir wollen da jetzt keine Unruhe reinbringen und nicht in bestehende Strukturen eingreifen“, begründete der Bürgermeister diese Vorgehensweise. Darüber sei auch der zweite Interessenten für den Tafel- und Kleiderkammerbetrieb informiert worden, merkte Frank Lehmann an. Dieser war damit einverstanden, signalisierte aber auch, dass er weiterhin zur Verfügung steht, wenn das nötig ist.

Der Verkauf des ehemaligen Kinderwochenheims an eine Familie aus Leippe, die hier ein Projekt „Mehrgenerationenwohnen“ realisieren möchte, ist beschlossene Sache. Mit dem Verkauf an diesen von zwischenzeitlich drei Bietern wurde auch die Möglichkeit eröffnet, dass Tafel und Kleiderkammer am Standort verbleiben und weiter vom DRK betrieben werden. (rgr)

