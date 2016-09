Stadtverwaltung sucht nach Lösungen für Taubenkot-Problem Die Innere Weberstraße in Zittau ist seit Wochen verdreckt. Für Sauberkeit sind in erster Linie die Hauseigentümer zuständig.

Zwei Tauben sitzen auf einem Boot. Die Tiere machen den Zittauern derzeit viel Ärger - und vor allem Dreck. © dpa

Die Stadtverwaltung wird sich um Lösungen wegen des Taubenkot-Problems in der Inneren Weberstraße bemühen. Das hat Bürgeramtsleiter Uwe Pietschmann im jüngsten Stadtrat bekräftigt. Er machte allerdings auch klar, dass die Möglichkeiten für die Verwaltung begrenzt sind. „Töten geht nicht“, sagte er zu den Stadträten. Das Tierschutzgesetz verbietet das. Selbst, wenn das Töten erlaubt und zudem gewollt wäre, steht die Fragen nach dem Wie. Schießen zum Beispiel ist in der Stadt bis auf ganz große Ausnahmen generell verboten. Selbst der Einsatz von Schreckschusspistolen zur Vergrämung, wie noch vor wenigen Jahren gegen die Krähen am Ring eingesetzt, ist nicht mehr erlaubt.

Pietschmann verweist darauf, dass die Eigentümer der Häuser, in oder auf denendie Vögel leben, in der Verantwortung stehen. Sie können die Tauben am ehesten vergrämen. Der Bürgeramtschef erzählte, dass sogar schon ein Händler bei der Stadt vorgesprochen hat, der eine Paste anbot, die die Vögel fernhalten soll. Angeblich gibt die Firma sogar drei Jahre Garantie darauf, dass die Tauben nicht wiederkehren. Einsetzen kann die Stadt die Paste nicht, weil sie nichts in Häusern, die ihr nicht gehören, tun darf. Allerdings will sie Kontakte herstellen, auf die Eigentümer zugehen und sich informieren, was sie im öffentlichen Raum gegen die Vögel tun kann.

Seit Anfang September sind Teile der Inneren Weberstraße mit Kot und Federn bedeckt. Augenzeugen zufolge landeten diese Hinterlassenschaften bisher in einem leeren Haus. Vor Kurzem sollen aber die Fenster, die den Vögeln als Einflugschneise dienten, mit Brettern verschlossen worden sein. Anwohner, Gewerbetreibende und Kunden ärgern sich über den Anblick. Zudem können durch Taubenkot Krankheiten übertragen werden und beschädigt der ätzende Kot die Gebäude. (SZ/tm)

zur Startseite