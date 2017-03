Stadttochter übernimmt das City Center Die Wohnungsgesellschaft ist neuer Eigentümer des Zentrumsquartiers – und plant nun Millioneninvestitionen.

Vor allem wegen des leerstehenden Geschäfts im Erdgeschoss macht das City Center derzeit keinen guten Eindruck. Der neue Eigentümer, die städtische Wohnungsgesellschaft Freital, will das ändern. Doch bevor das Wohn- und Geschäftshaus attraktiver wird, müssen Hausaufgaben erledigt werden. © Andreas Weihs

Michael Heinzig, der Chef der Freitaler Wohnungsgesellschaft (WGF), bringt es auf den Punkt. „Unsere Hausaufgaben kommen jetzt noch“, sagt er. Nachdem das städtische Unternehmen das City Center an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße zum Jahresende von einem Immobilienfonds gekauft hat, ist es nun seit 1. März auch offiziell Eigentümer des riesigen Gebäudekomplexes. Über den Kaufpreis von rund 4,5 Millionen Euro hinaus sollen bis Ende 2019 noch einmal rund zwei Millionen Euro in das Gebäude investiert werden. „Uns ist bewusst, dass hier eine ganze Menge zu tun ist“, sagt Heinzig. Für die WGF ist das Geschäft ein Novum. Zum ersten Mal in der 24-jährigen Firmengeschichte kauft das Unternehmen Wohnungen zu.

Dass die WGF, die sich zu hundert Prozent im Eigentum der Stadt Freital befindet, überhaupt zum Käufer des Komplexes wurde, ist mehr oder weniger einem Zufall zu verdanken. Im vergangenen Frühjahr verhandelte die Stadtverwaltung mit dem damaligen Eigentümer über den Einzug der Bibliothek. Die neue Zentralbücherei befindet sich mittlerweile in der ersten Etage des City Centers. Dabei erfuhr das Rathaus, dass der Eigentümer die Immobilie loswerden will. Diesen Tipp gab die Stadt weiter an die WGF – und die verhandelte schließlich ein halbes Jahr über den Kauf und vor allem den Kaufpreis. Diesen kann die Wohnungsgesellschaft komplett aus eigenen Mitteln stemmen.

Heinzig und sein Prokurist Henryk Eismann sind überzeugt davon, dass sich das Geschäft lohnt. 63 Wohnungen und 16 Gewerbeflächen mit einer Gesamtnutzfläche von 10 000 Quadratmetern gehören zu dem Objekt, das sich über die gesamte Bahnhofstraße und ein Stück der Dresdner Straße erstreckt. Eismann rechnet vor, dass der Kaufpreis 450 Euro pro Quadratmeter entspricht. „Für unseren Neubau auf der Oststraße haben wir 1 860 Euro pro Quadratmeter gezahlt“, sagt er. Auch mit den notwendigen Investitionen im City Center komme man insgesamt günstiger.

Was im City Center genau saniert und modernisiert werden muss, steht noch nicht fest. Die WGF hat bereits ein Planungsbüro damit beauftragt, die Immobilie unter die Lupe zu nehmen und einen Bauplan zu erstellen. Noch im März soll mit der Bestandsaufnahme begonnen werden. Heinzig und Eismann schätzen, dass die Bauarbeiten dann in den Jahren 2018 und 2019 stattfinden. „Damit sind wir dann eine Art Vorreiter für das neue Zentrum am Sächsischen Wolf“, sagt Heinzig. Wenn alles nach Plan läuft, könnten dort 2019 die Bauarbeiten beginnen.

Die beiden WGF-Chefs gehen davon aus, dass im 1998 erbauten City Center unter anderem das Entwässerungssystem erneuert werden muss. Das Dach ist an einigen Stellen undicht. Aus bislang ungeklärten Gründen drückt auch Feuchtigkeit vom Innenhof in das Gebäude. Außerdem muss die Fassade erneuert und das Parkdeck modernisiert werden. In keinem guten Zustand ist zudem ein um 1900 erbautes Backstein-Haus zum Deubener Busbahnhof hin, das mit zu dem Komplex gehört. Im Keller steckt noch die Feuchtigkeit des Hochwassers 2002.

Viel zu tun gibt es auch bei den rund 1 200 Quadratmeter großen Ladenflächen im Erdgeschoss, direkt unter der Bibliothek. Nach dem Auszug eines Teppichhandels steht sie seit fünf Jahren leer. „Wir haben dazu einige Anfragen vorliegen“, so Heinzig. Derzeit überlegt die WGF, ob die Fläche als Ganzes vermietet oder in kleinere Einheiten unterteilt wird. Im kommenden Jahr, so der Plan, soll die Fläche dann wieder belebt sein.

Gelingen soll das auch durch eine bessere Verwaltung des Hauses. Der bisherige Verwalter des Gebäudes saß in Frankfurt am Main und hat sich dem Vernehmen nach kaum um das Objekt gekümmert. Unter anderem deswegen stehen nun einige Ladenflächen und insgesamt 24 Wohnungen – größtenteils Zwei-Raum-Wohnungen, aber auch einige größere Wohnungen – leer. „Wir als WGF sind natürlich viel näher dran am Geschehen“, sagt Heinzig. Er ist optimistisch, dass das City Center bald komplett vermietet ist. Die jetzigen Bewohner des Komplexes sollen auch während der anstehenden Sanierungsarbeiten in ihren Wohnungen bleiben können. „Wir haben viel Erfahrung mit Sanierungen im Bestand“, so Eismann. Nach dem Ende des Vorhabens sollen die Kaltmieten leicht über dem WGF-Schnitt bei rund sechs Euro pro Quadratmeter liegen.

