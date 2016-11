Stadttochter kauft Zentrumsquartier Die Wohnungsgesellschaft Freital erwirbt das City Center am Neumarkt. Davon sollen mehrere profitieren.

Seit Mitte November befindet sich die neue Zentralbibliothek im City Center. Birgit Popp (l.) und Olga Braun gehörten zu den ersten Besuchern. © Andreas Weihs

Die städtische Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) investiert im kommenden Jahr so viel Geld wie noch nie. Geschäftsführer Michael Heinzig stellte seinen Wirtschaftsplan am Donnerstagabend im Finanzausschuss des Stadtrates vor. Demnach sollen 2017 insgesamt rund 10,5 Millionen Euro für die Instandhaltung, Modernisierung sowie für den Neubau und Kauf von Wohnungen ausgegeben werden. „Der Wirtschaftsplan ist diesmal ein besonderer“, sagte Heinzig. Die Investitionssumme sei doppelt so hoch wie im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Trotzdem plant die WGF im kommenden Jahr mit einem Gewinn von 2,8 Millionen Euro.

Größte Investition wird der Kauf des City Centers an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße. Für das Ensemble gegenüber dem Neumarkt mit insgesamt sechs Häusern, 61 Wohnungen und 16 Gewerbeeinheiten will die Wohnungsgesellschaft 4,8 Millionen Euro ausgeben. Die Investition soll sich durch die erwarteten Mieteinnahmen rechnen. Zu den Hintergründen des Kaufs wollte sich Heinzig noch nicht öffentlich äußern.

Von der Investition profitieren soll nicht nur die WGF selbst, sondern auch die Stadt. Seit Mitte November befindet sich die neue Zentralbibliothek im City Center. Die Miete, die die Stadt zahlt, fließt künftig nicht mehr an einen Privatmann, sondern an ein städtisches Tochterunternehmen.

