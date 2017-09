Stadtsprecher wird Tourismus-Chef

Gute Figur beim Elbeschwimmen: Stadtsprecher Kai Schulz und sein Sohn Raphael. © René Meinig

Bisher beantwortete Kai Schulz Presseanfragen. Ab November soll der Sprecher der Stadtverwaltung die Dresden Marketinggesellschaft (DMG) leiten. Diese wirbt in aller Welt um Touristen, Firmen, Wissenschaftler und Kongresse. Schulz übernimmt die Aufgabe, bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist. Nach acht Jahren hatte Bettina Bunge in dieser Woche ihre Kündigung bekannt gegeben.

Schulz sei von OB Dirk Hilbert (FDP) und Tourismusbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) als Interimschef vorgeschlagen worden, so der Stadtsprecher. Das letzte Wort hat aber der Stadtrat. Die Ausschreibung der Geschäftsführerstelle werde vorbereitet, so Schulz. Sie soll schnell besetzt werden. Die Ausrichtung des German Travel Mart, der Tagung Hunderter Reiseexperten, kann aber nicht solange warten. „Da ist eine Menge vorzubereiten“, so der 43-Jährige. Außerdem will Schulz die Bewerbung als Kulturhauptstadt enger mit der DMG verzahnen. Parallel bleibt er Leiter des Presseamtes. (SZ/sr)

