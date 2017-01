Stadtspitze wusste von rechtem Video OB Alexander Ahrens war der Handyfilm, der dem Brandanschlag Beifall zollt, seit Langem bekannt. Stadträte kritisieren sein Schweigen scharf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kurz nach dem Brandanschlag auf den Husarenhof tauchte ein rechtes Handyvideo auf. Bautzens Oberbürgermeister wusste davon, hielt es aber für besser, darüber Stillschweigen zu bewahren. © Uwe Soeder Kurz nach dem Brandanschlag auf den Husarenhof tauchte ein rechtes Handyvideo auf. Bautzens Oberbürgermeister wusste davon, hielt es aber für besser, darüber Stillschweigen zu bewahren.

Ausschnitt aus dem Handy-Video, das von einem Bauarbeiter nach dem Brandanschlag im Husarenhof aufgenommen wurde. „Hier, das können sie noch bewohnen, die Kanaken“, kommentiert der Mann die Bilder.

Bautzen kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen. Ein Dachdecker machte im Februar 2016 keinen Hehl aus seiner Gesinnung. „Kameraden, Sieg Heil! Gute Arbeit geleistet“, sprach er ins Handy, während er den ausgebrannten Dachstuhl des Husarenhofs filmte. Eigentlich sollten hier Flüchtlinge untergebracht werden. Doch das Hotel ging in Flammen auf – die Ermittler stellten Brandstiftung fest. Das MDR-Magazin „exakt“ berichtete vor einer Woche über das rechte Handyvideo. In einem zweiten Beitrag an diesem Mittwoch konfrontierte der MDR Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) mit dem Filmmaterial. Das Heikle an der Sache: Alexander Ahrens erklärte, dass ihm das Video seit März 2016 bekannt ist. Doch die Verwaltung entschied sich damals, das Wissen darüber für sich zu behalten.

Das rechtsextreme Video sei am 10. März 2016 der Bautzener Verwaltung zugespielt worden und wurde anschließend an die Polizei weitergegeben, sagt dazu Stadtsprecher André Wucht. „Wir haben es nicht als erforderlich angesehen, dieses Video weiter zu verbreiten. Wir wollten dem Inhalt keine weitere Plattform geben.“

Schon lange auf die Probleme hingewiesen

Als irritierend bezeichnet Grünen-Stadtrat Claus Gruhl das Schweigen über den Handyfilm. Seit Ende 2015 hätten Sozialarbeiter auf die Probleme mit Rechtsextremismus in Bautzen hingewiesen. „Sie seien immer wieder unter Verdacht gestellt worden, Panik zu machen“, so Gruhl. Das Video bezeuge, dass es sich um keine Hirngespinste handelt. „Wir haben den Brandanschlag verurteilt, und wenn dieser in einem Video hochgejubelt wird, gehört das auch aufgeklärt“, fordert Angela Palm, Fraktionsvorsitzende der Linken. „Als Bürgervertreter müssen wir wissen, was in der Stadt passiert“, verlangt sie. Die vieldiskutierte Frage, ob der Brandanschlag im Husarenhof rechtsextrem motiviert war oder nicht, stelle sich vor dem Hintergrund dieses Handyfilms in einem neuen Licht dar. Auch Stadträtin Karin Kluge vom Bürgerbündnis meint, dass die Bautzener über das Video hätten informiert werden müssen.

FDP-Stadtrat Mike Hauschild wusste schon länger vom Video, er sei von Bautzenern darauf gestoßen worden. Für ihn ist klar: Die Stadtspitze hätte es zumindest den Räten gegenüber thematisieren müssen. „Wenn man die Mitte der Gesellschaft erreichen will, muss man mit ihr sprechen. Und wir sind ja aus der Mitte gewählt.“

Man hätte offen damit umgehen sollen

„Ich wusste gar nicht, dass das Video schon fast ein Jahr alt ist“, staunt SPD-Stadtrat Roland Fleischer. Dass es nicht öffentlich gemacht wurde, kritisiert der Fraktionsvorsitzende. Man hätte damit offen umgehen sollen. Des Weiteren sei das Material ein Indiz, dass Rassismus und Intoleranz in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, bedauert Fleischer. Auch CDU-Stadtrat Karsten Vogt findet kritische Worte: „Eine Nichtinformation des Stadtrats zu solch brisanten Themen führt zu einem unvollständigen Meinungsbild, weil es nicht alle verfügbaren Informationen berücksichtigt.“ So ein Vorgehen könne sich in keinem Fall zum Vorteil für Bautzen auswirken, tadelt der CDU-Fraktionsvorsitzende.

Die Stadtverwaltung wehrt sich entschieden gegen den Verdacht, es würden bewusst rechtsextreme Straftaten unter den Teppich gekehrt. „Das ist völliger Unfug“, wiegelt André Wucht ab. Nach dem Husarenhofbrand habe man sich der Situation von Anfang an gestellt. Der OB habe an die 80 Interviews gegeben und sich mit klaren Worten an die Öffentlichkeit gewandt, betont der Pressesprecher. Zum Husarenhof-Video ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auch berichtete der MDR, dass der Betrieb, bei dem der Dachdecker beschäftigt war, den Mann entlassen habe.

zur Startseite