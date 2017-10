Stadtrundgang im Vorübergehen Wer einen Blick für die Wände der Bahnhofsunterführung übrig hat, wird neue Fotos entdecken. Und sehen: Pirna ist ein Kleinod.

Sven Nawrotzky freut sich, dass sein Bild „Pirna by Night“ ausgestellt wird, eine von zwanzig ausgewählten Aufnahmen. © Dirk Zschiedrich

Denkt man an eine Fußgänger-Unterführung, dann kommen einem schmutzige Wände, zwielichtige Geschäfte und unangenehme Gerüche in den Sinn. In der Unterführung am Pirnaer Bahnhof sieht es jedoch ganz anders aus.

Dort hängen seit anderthalb Wochen neue Fotos. „Dieses Mal haben wir uns für das Thema „Pirnas echte Sandsteinperlen“ entschieden, erklärt Bildhauerin Christiane Stoebe. Sie ist mit der kunstbegeisterten Gisela Protze die Initiatorin der Fotogalerie. Die Bilder machen auf architektonische Kostbarkeiten und auf Schmuckstücke der Baukunst in Pirna aufmerksam. Aufnahmen, welche die Stadt widerspiegeln und den Betrachter zum Entdecken einladen. Ein Schaf als Statue mit schräg gestellten Ohren, ein Labyrinth aus Steinen, die rückwärtige Seite von Schloss Sonnenstein – Orte, die für sich sprechen. Herauszufinden, wo sie sich verstecken, das ist die Herausforderung. Aber die Titel der Bilder helfen, die Plätze zu finden.

Die Amateur- und Hobbyfotografen machten sich bis zum 25. Juli auf die Suche. Bis zu drei Fotos konnte jeder bei der Stadtverwaltung einreichen. „Anschließend entschied eine fünfköpfige Jury, welche der 300 Bilder ausgestellt werden. „Wir sind ein bunter Mix aus Laien und Profis, die aus ganz Deutschland kommen“, erklärt Kuratorin Christiane Stoebe, die Teil des fachkundigen Preisgerichts ist.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke weihten die zwanzig Sieger die Ausstellung ein. Den ausgelobten Preis, einen Reisegutschein von Korfi Tours, erhielt Sven Nawrotzky. Der Hobbyfotograf war vom Oberbürgermeister ausgelost worden. Die Inhaberin des Reisebüros, Kathrin Kofmacher-Pollul, überreichte ihm den Gutschein für eine Reise nach Prag. Es sei seine erste Teilnahme am Fotowettbewerb, erklärt Sven Nawrotzky, der „Pirna by Night“ ablichtete. Das Fotografieren hat er in Kinderjahren von seinem Opa gelernt. „Aber so richtig angefangen habe ich erst 2010“, fügt er hinzu.

Das zeigt: Jeder kann an dem Wettbewerb teilnehmen. Dafür plädiert auch Oberbürgermeister Hanke: „Sagen Sie es weiter, von Bürger zu Bürger.“

Schon seit sieben Jahren beleben wechselnde Ausstellungen die trüb gekachelten Wände der Unterführung. Vandalismus gibt es kaum. „Unser Anliegen ist es, mit dem Projekt abstoßende Flecken in der Stadt aufzuwerten und die Pirnaer für verschiedene Kunstformen zu begeistern“, erläutert die Kuratorin Christiane Stoebe, die vor Energie nur so zu sprudeln scheint. Zusammen mit der Chemikerin Gisela Protze hat sie das soziokulturelle Stadtprojekt „Kunst verwandelt“ ins Leben gerufen. Dazu zählen ebenso die alljährlichen Krokuspflanzungen und die Veranstaltungen des Skulpturensommers.

Am Pirnaer Bahnhof waren die zwei Frauen in den vergangenen Jahren mehrmals tätig. Mit der Umgestaltung des Bahnhofsgeländes 2010 stellten sie die zwei großen Bilder von Bernardo Bellotto (kurz Canaletto) auf. Der Schriftzug „Hört zu, ihr Menschen“, welcher von Pirnaer Schülern in der hinteren Bahnhofsunterführung installiert wurde, stammt ebenfalls von dieser Initiative.

Besucher der Stadt oder Pendler können die Ausstellung noch bis Mitte April 2018 besichtigen. Der nächste Fotowettbewerb startet im Frühjahr 2018. Er wird sich voraussichtlich mit dem Pirnaer Umland beschäftigen.

