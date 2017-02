Stadtrundgang für die Ohren Er ist Schauspieler, Sprecher und Moderator. Jetzt hat Swen Mai ein Reise-Hörbuch über Dresden produziert.

Der Schauspieler Swen Mai und seine Frau Daniela locken Gäste nach Dresden. © Karl-Ludwig Oberthür

Köln, Hamburg und Berlin gehören zu seinen Wirkungsstätten. In München hat Swen Mai Schauspiel studiert. Sein Herz aber gehört Dresden. Dort wuchs er auf. Nun hat er der Stadt eine besondere Hommage gewidmet. „Dresden ist mir einfach Heimat, wo ich mich wohlfühlen kann, um kreativ zu sein“, sagt er.

Swen Mai hat mit seiner Frau Daniela ein Reise-Hörbuch inszeniert und gestaltet, das Lust auf Dresden macht. Informativ, aber vor allem auch locker und begeisternd, so führt Mai in drei Tagen durch die Stadt. „Ich möchte, dass sich die Hörer damit schon im Vorfeld entspannt vorbereiten können, am besten beim Relaxen“, sagt er. Mai arbeitet auch als Moderator und Synchronsprecher. Zum Beispiel leiht er der Figur Trooper aus den Star-Wars-Filmen in der deutschen Fassung für Computerspiele schon seit Jahren seine Stimme.

„Eine Stadt besteht aus Gerüchen, Tönen, Klängen. Das ist am Morgen anders als am Abend. Dafür waren wir auch zu verschiedenen Tageszeiten unterwegs und haben ‚Atmos‘, also die jeweilige Atmosphäre, aufgenommen“, sagt er. „Der Hörer soll wissen: Ich war dort, ich weiß auch, wie etwas schmeckt.“

Nächstes Projekt: Paris

Für das Hörbuch hat sich Mai von einer Reiseführerin beraten lassen. Mal erzählt er mit einem Augenzwinkern von der ehrwürdigen Geschichte Dresdens, mal wieder ganz seriös. „Es ist, als ob ich mit einem Freund unterwegs wäre“, sagt Mai.

Bis in die frühen Morgenstunden hinein führt er in die Locations der Neustadt. Der Wechsel, auch im Tempo, macht die Spannung aus. „Bewegung muss drin sein. Ich bin ein intuitiver Mensch, ich liebe das Abenteuer. Meine Frau Daniela ist der ordnende Part. Sie strukturiert.“ Die 30-Jährige hat Medientechnik studiert und danach Erfahrungen in der Druckereibranche gesammelt, ehe sie in die Selbstständigkeit ging. Beide sind auch beruflich schon länger ein Team. Sie hat Mai auch auf seinen Streifzügen durch die Altstadt, die Neustadt und übers Blaue Wunder bis nach Loschwitz mit der Kamera begleitet. Die Aufnahmen sind auf dem Booklet der Doppel-CD oder der App, die es zum Hörbuch gibt, zu sehen. Auch per MP3 ist das Hörbuch erhältlich. Das reisefreudige Paar plant, weitere Städte auf diese Weise unter dem eigens geschaffenen Label Mai Map vorzustellen. „Zu Paris haben wir schon viel vorbereitet. Doch Dresden hatte Vorrang.“

Das Hörbuch ist als Doppel-CD für 12,90 Euro unter anderem im Café 1900 am Dresdner Neumarkt erhältlich. Der MP3-Download ist über den Online-Händler Amazon möglich. www.mai-map.de

