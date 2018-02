Stadtratssitzung mit merklichen Turbulenzen

„Ich gelobe Treue der Verfassung ...“ Oberbürgermeister Stefan Skora (rechts) nahm dem neuen Stadtrat Christian Frank den üblichen Amtseid ab.Foto: Mirko Kolodziej

Als im Mindesten bemerkenswert kann man die 40. ordentliche Sitzung des aktuellen Stadtrates am Dienstag in die Hoyerswerdaer Chronik eintragen. Das gilt für den Anfang, als in der Fragestunde der Einwohner Werner Kirmer wissen wollte, ob die Stadt sich denn ans Grundgesetz hält, und gleich dessen ersten Artikel vortrug. Das gilt für das Ende, als Frank Hirche zunächst zu Kirmers Anfrage Befremden ausdrückte und einen Atemzug später alle der ablehnenden Haltung seiner CDU-Fraktion gegenüber Rassismus versicherte, als Marco Gbureck (gewählt für die CDU und neuerdings fraktionslos) mitteilte, er sei nicht rechtsextrem und als Uwe Blazejczyk (SPD) mahnte, man möge doch bitte im Stadtrat weiter so gut zusammenarbeiten wie in der Vergangenheit. Das gilt ebenso für einen Abstimmungsmarathon im Mittelteil der Sitzung. Im Stadtrat ist eben unübersehbar etwas in Bewegung geraten.

Und das hat weniger damit zu tun, dass mit Maritta Albrecht (SPD) und Sandro Fiebig (Freie Wähler) gleich für zwei Stadträte die Nachfolge zu regeln ist. Albrechts Nachrücker Christian Frank wurde am Dienstag vereidigt, während für Fiebigs Nachfolgerin Dagmar Steuer bei Enthaltung der kompletten CDU-Fraktion Hinderungsgründe für die Wahrnahme des Ehrenamtes anerkannt wurden. Das wiederum lässt die baldige Vereidigung von Nachrücker Bernd Ziemann als wahrscheinlich erscheinen.

Die merklichen Turbulenzen im Rat sind eher Folge dessen, dass er – wie Uwe Blazejczyk meinte – „etwas bunter“ geworden sei: „Manche würden auch sagen etwas blauer.“ Nicht nur Marco Gbureck hat seine Zuneigung zur Partei AfD entdeckt, sondern auch Michael Ratzing von den Freien Wählern. „Er hat seinen Austritt aus der Fraktion angekündigt. Das haben wir berücksichtigt“, erklärte Fraktionschef Lutz Tantau den Umstand, der zum erwähnten Abstimmungsmarathon führte. Vor allem wegen des Ausscheidens von Albrecht und Fiebig aus dem Rat sowie von Gbureck aus der CDU-Fraktion waren 13 Gremien neu zu besetzen. In sechs davon saß bisher auch Ratzing. In allen Fällen hatten sich die Fraktionen wie meist üblich auf Kandidaten geeinigt. Dass ihn die Freien Wähler für die jeweiligen Neubesetzungen außer Acht ließen, wollte Ratzing nicht kampflos akzeptieren. „Ich reise nicht aus, sondern ich trete nur aus“, ließ er wissen und stellte sich jeweils zur Wahl. Es folgte eine gegenüber der Abstimmung aufwendigere Prozedur und so zog sich die Sitzung in die Länge. In fünf Fällen wird nun nach dem Benennungsverfahren durch die Fraktionen entschieden, dem Ratzing und Gbureck wohl nicht trauen. Denn sie stimmten dagegen. Da im Fall des Sparkassen-Zweckverbandes auf der vom OB vorgeschlagenen Liste ein Platz frei blieb, rutsche Ratzing hier durch – als Stellvertreter mit sehr wenig Aussicht, jemals gerufen zu werden.

