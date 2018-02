Stadtratsbeschlüsse zu Abwassergebühren

Unter anderem mit neuen Abwassergebühren beschäftigt sich der Wittichenauer Stadtrat morgen Abend. Bereits im Dezember hatten die Räte beschlossen, dass ab 1. Januar neue Gebührensätze in Kraft treten können. Sie werden rückwirkend erhoben, da die Nach- bzw. Neukalkulation für die vier Betriebsteile (Klärwerk in Neudorf, Teichkläranlage Kotten, private Kleinkläranlagen und Einleitung in Teilortskanalisationen) damals nicht abgeschlossen war. Der bisherige Kalkulationszeitraum ist abgelaufen. Die Sitzung, in der auch wieder Anfragen von Einwohnern möglich sind, beginnt um 19 Uhr im Rathaus. (red/hl)

