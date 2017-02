Stadtrat will Lift stilllegen Am Donnerstag hat es erneut eine Panne gegeben. Jetzt geht es um Konsequenzen.

Am Donnerstag stand der Aufzug schon wieder still. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Monteure der Dresdner Firma FB Aufzüge sind am Donnerstag zum wiederholten Mal zum Meißner Panoramaaufzug am Burgberg gerufen worden. Die Anlage musste erneut wegen technischer Mängel gewartet werden. Die Zahl der Ausfälle des Aufzuges seit Jahresbeginn hat damit ein Niveau erreicht, das bei Kommunalpolitikern die Alarmglocken läuten lässt.

„So kann es nicht weitergehen“, schreibt etwa der Vorsitzende der ULM-Stadtratsfraktion Wolfgang Tücks in einer Nachricht an Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Er schlage daher die sofortige Stilllegung des Aufzuges vor. Die Anlage müsse einer grundlegenden technischen Überprüfung unterzogen werden mit der klaren Zielsetzung, dass der Aufzug zu Ostern 2017 störungsfrei wieder in Betrieb genommen werden könne. (SZ/pa)

