Stadtrat will Haushalt beschließen Freital hat einige große Investitionen geplant. Und Schulden tilgt die Stadt auch.

Freital. Die Stadträte beraten auf ihrer ersten Sitzung 2018 den Haushalt. Es geht um Ausgaben in Höhe von knapp 68 Millionen Euro. Das Geld wird in Bauvorhaben, Unterhaltung von städtischem Besitz, Kindergärten und Schulen, Straßen, Hochwasserschutz sowie Stadtgestaltung investiert. Auch will Freital seine Schulden weiter abbauen und Kredite tilgen. Große Vorhaben sind beispielsweise der Umbau des Bahnhofsgebäudes in Potschappel, die Erweiterung des Hortgebäudes mit dem Neubau einer Turnhalle an der Grundschule Ludwig Richter und der Ausbau der Pesterwitzer Straße. Der Haushaltsplan war in einer Sitzung Anfang Dezember hinter verschlossenen Türen bereits in einer ersten Diskussionsrunde beraten worden. Zudem berufen die Stadträte ein neues Mitglied in ihre Runde. Jörg Mumme wird als Nachrücker einen der beiden freigewordenen Sitze der Partei Die Linke übernehmen. Damit verändert sich auch die Zusammensetzung in den unterschiedlichen Ausschüssen. Die Sitzung findet im Rathaus Potschappel statt und beginnt 18.15 Uhr. (SZ/hey)

