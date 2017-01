Stadtrat will Etat für 2017 beschließen

Der Glashütter Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung kommenden Dienstag den Haushalt beschließen. Das sieht die Tagesordnung vor. Außerdem werden sich die Abgeordneten mit dem Trebnitzgrund befassen. Dort soll das Bachbett entlang des Wanderweges in Ordnung gebracht werden. Einen entsprechenden Auftrag soll der Stadtrat vergeben. Die Sitzung beginnt wie gewohnt um 18.30 Uhr im Arthur-Fiebig-Haus mit einer Bürgerfragestunde. In der können Bürger der Verwaltung und den Abgeordneten Fragen stellen. (SZ/mb)

Stadtrat, 24.1.; Beginn: 18.30 Uhr

