Stadtrat sträubt sich gegen Änderungen Die Verwaltung hat einen neuen Sitzungsrhythmus angeregt, um flexibler zu werden. Doch sie stieß auf Widerstand.

Die Verwaltung ist beim Stadtrat abgeblitzt. Sie hatte vorgeschlagen, den Rhythmus der Ausschuss- und Ratssitzungen zu verändern und den Ältestenrat abzuschaffen. Der Technische Ausschuss sowie der Haupt- und Verwaltungsausschuss sollten 14 Tage vor dem Stadtrat tagen, am Mittwoch und Donnerstag in einer Woche. Dann wären ihre Ergebnisse noch rechtzeitig gekommen, um für die Ratssitzung auf die Tagesordnung gesetzt zu werden. Die muss mindestens eine Woche vorher feststehen. Damit hätten die Dippser Stadtväter flexibler reagieren können. Außerdem gab es den Vorschlag, die Sitzungen jeweils eine Stunde eher beginnen zu lassen, nicht wie bisher um 18 Uhr.

Doch gegen diese Pläne gab es Widerstand aus dem Stadtrat. Für manche Räte wäre es nicht möglich, schon um 17 Uhr zur Sitzung zu kommen. Andere sahen Probleme, wenn die Ausschusssitzungen am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Damit wäre ein weiterer Tag in der Woche durch Stadtratstermine blockiert.

So blies Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) das Projekt Stadtratsreform ab und ließ alles beim Alten. Selbst der Ältestenrat, der sich in jüngster Zeit durch mangelhafte Sitzungsteilnahme quasi schon selbst abgeschafft hat, bleibt im Terminplan stehen. Falls doch wieder Bedarf für dieses Gremium entsteht, sind die Termine schon einmal geplant, begründete Peter dies. Das Festhalten am alten Rhythmus wurde vom Stadtrat gegen die Stimmen der SPD beschlossen.

