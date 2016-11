Stadtrat stimmt für Fusion Nach dem positiven Votum in beiden Kommunen ist fast alles klar für die gemeinsame Zukunft.

Die beiden Bürgermeisterinnen von Bretnig-Hauswalde und Großröhrsdorf. © Matthias Schumann

Montag wird es feierlich im Großröhrsdorfer Ratssaal: Um 14 Uhr wollen die Bürgermeisterinnen von Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde, Kerstin Ternes und Katrin Liebmann, einen Vertrag zwischen den beiden Kommunen unterzeichnen, der das Rödertal verändert. Es ist der Vertrag über die Eingliederung von Bretnig-Hauswalde in die Stadt Großröhrsdorf.

Seit dem Sommer wurde teilweise sehr heftig darüber diskutiert. Zuletzt am Dienstag in Hauswalde, bevor der Gemeinderat für den Fusionsvertrag stimmte. Was dort rund dreieinhalb Stunden dauerte, passierte in Großröhrsdorf am Donnerstag in kaum 20 Minuten den Stadtrat. Wobei die Räte einräumten, dass bei den Nachbarn der Schritt zur Eingemeindung natürlich eine wesentlich emotionalere Sache ist, mit viel mehr Fragen zur Zukunft verbunden. So gab es auch direkt aus Großröhrsdorf keine Einwände zum Fusionsvertrag.

Bürgermeisterin erleichtert

Und im Rat herrschte ebenfalls eine fraktionsübergreifende Einigkeit darüber, dass mit dem Votum für den Zusammenschluss der richtige Weg beschritten wird. „Gemeinsam sind wir besser aufgestellt“, so Kerstin Ternes. Sie sei sehr erleichtert, dass im Bretnig-Hauswalder Rat mit zwölf zu vier Stimmen ein deutliches Ergebnis für die Eingemeindung zustandegekommen sei. Der Vertrag sei gut ausverhandelt worden, trotz des Zeitdrucks. Bereits Amtskollegin Liebmann hatte eingeschätzt, dass längere Verhandlungen wohl auch kein besseres Ergebnis gebracht hätten. Man habe gestritten und sich wieder zusammengefunden, nun müsse der Vertrag mit Leben erfüllt werden, damit das Rödertal zusammenwächst. Dietrich Krause (CDU) sprach von einem historischen Schritt. Wichtig sei ihm, lokales Denken in den Kategorien von Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde zu verdrängen. Alle Räte seien jetzt Räte für das gesamte obere Rödertal. So müssten künftig auch die Prioritäten im Handeln gesetzt werden. Er machte auch auf den Schuldenberg aufmerksam und forderte ein sparsames Wirtschaften. Zugleich sicherte er den Schulbau in Bretnig noch einmal fest zu.

Vor ein paar Jahren sei eine Fusion noch nicht denkbar gewesen, so Günter Hutschalik (Freie Wähler). Auch wenn jetzt vielleicht der Gürtel enger geschnallt werden müsse, sehe er eine leistungsfähige Kommune entstehen, in der alle Ortsteile gleichbehandelt werden müssen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk beglückwünschte die Räte zu ihrer Entscheidung. Ihm dankte Kerstin Ternes besonders. Er habe die Kommunen bei der Arbeit am Vertrag sehr unterstützt. Nach dessen Unterzeichnung am Montag prüft noch die Rechtsaufsichtsbehörde die Vertragsunterlagen. (SZ/ha)

zur Startseite