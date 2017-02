Stadtrat stellt Weichen für schnelles Internet Schon Ende 2018 könnten alle Riesaer einen Anschluss mit mindestens 30 Mbit/s haben.

Der Stadtrat hat in seiner Sondersitzung am Donnerstagabend mehrheitlich entschieden, bislang unterversorgte Haushalte in den kommenden Jahren an das Glasfasernetz anzuschließen. Nach der Baumaßnahme soll den betroffenen 2 690 Haushalten und Gewerbetreibenden ein Internetanschluss mit mindestens 50 Mbit/s zur Verfügung stehen. Dabei ist die Stadt allerdings auf Fördermittel angewiesen. OB Marco Müller (CDU) beauftragt daher jetzt die Dresdner Beratungsfirma MRK Media, den Antrag bei Bund und Land bis zum Stichtag Ende Februar abzuschicken. Wegen des knappen Zeitplans war Eile geboten. „Dies ist die letzte Chance, die Doppelförderung zu bekommen“, so André Schmidt von MRK. Zehn Prozent der Kosten von insgesamt 13 Millionen Euro muss die Stadt tragen. Aus Sicht des OB ist das finanzierbar. „Ich freue mich, dass wir den Entschluss so schnell treffen konnten.“

Fließt die Förderung, könnte der Spatenstich laut Schmidt schon im Frühjahr 2018 erfolgen. Die Stadträte haben sich für die teurere Variante entschieden, das Glasfaserkabel direkt in die Keller der einzelnen Häuser zu verlegen. Auf die Bürger sollen dadurch keine weiteren Kosten zukommen. „Die Nutzer kommen lediglich für die Verteilung innerhalb des Hauses auf“, erklärt André Schmidt. Hausbesitzer, die das ablehnten, müssten das Angebot aber nicht annehmen. „Für diesen Fall verbleiben einige Meter Kabel vor dem Haus aufgerollt im Boden, falls es später doch gebraucht wird.“ Eigentümer des Netzes wird die Stadt sein. Den Betrieb wird eine Firma übernehmen. „Dafür bietet sich ein städtisches Tochterunternehmen an, die Stadtwerke zum Beispiel.“

Als unterversorgt gelten alle Bereiche, in denen 30 Mbit/s und weniger anliegen und für die es für die nächsten drei Jahre auch keine Ausbauzusage gibt.

