Stadtrat soll Pinguin-Café retten Der Umzug aus dem Zoo in ein Lager schien beschlossen zu sein. Da das Geld fehlt, reichen Grüne und Linke einen Antrag ein.

Das Pinguin-Café im Dresdner Zoo. © Archivbild: Sven Ellger

Eigentlich schien alles klar. Das Pinguin-Café im Dresdner Zoo wird im Februar und März zerlegt. Die Einzelteile sollten im Lapidarium am Nürnberger Platz eingelagert werden, damit der Pavillon in seinem auffälligen Stil der DDR-Nachkriegsmoderne später an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann. Doch weil bisher das dafür nötige Geld fehlt, droht der Plan zu kippen. Um den aufwendigen Umzug zu sichern, haben die Fraktionen der Grünen und Linken jetzt einen Antrag eingereicht, der in der nächsten Stadtratssitzung auf der Tagesordnung steht.

Die Möglichkeit, das Pinguin-Café später an geeigneter Stelle wiederzuerrichten, müsse auf jeden Fall bestehen bleiben, erklärt Thomas Löser, baupolitischer Sprecher der Grünen. „Dresden besteht nicht nur aus Barock, auch andere Epochen haben hier erhaltenswerte Architektur hervorgebracht.“

Das sieht unter anderem das Netzwerk „Ostmodern“ genauso, das sich aktiv dafür einsetzt, typische DDR-Bauten und auch Kunst am Bau aus dieser Zeit zu erhalten. Ob die Waben des alten Centrum-Warenhauses, Mosaike an den inzwischen abgerissenen Robotron-Gebäuden oder eben die Pavillonbauten – „Ostmodern“ kämpft für diese Architektur. Für das Pinguin-Café hält das Netzwerk den Alaunpark als neuen Standort für geeignet. Dort könnte es wieder als Imbiss genutzt werden. Auch als Ausstellungsraum für Baupläne an anderer Stelle sei es vorstellbar.

Die Diskussion um das Bauwerk entflammte überhaupt erst, weil der Zoo es durch einen Neubau ersetzen will. Kurzzeitig wäre dies aber gar nicht möglich gewesen, da das Café im Herbst 2015 vom Landesamt für Denkmalpflege den Schutzstatus erhielt. „Auch aus dem Grund, einen schnellen Abriss zunächst zu verhindern“, erklärt Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) jetzt auf eine Anfrage des Grünen-Landtagsabgeordneten Wolfram Günther. Danach wurde der Pavillon eingehender geprüft. Seine Geschichte sowie sein aktueller Zustand spielten eine Rolle. Eine Innenbesichtigung ergab, dass die Konstruktion „äußerst schlicht“ sei. Daraufhin wurde der Denkmalschutz aufgehoben.

