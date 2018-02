Stadtrat schrumpft vorübergehend auf 28 Mitglieder

Christian FrankMK

Hoyerswerda. Der Stadtrat verliert einen ehemaligen Oberbürgermeister-Kandidaten nach dem anderen. Nachdem im Sommer bereits Dirk Nasdala (Freie Wähler) sein Mandat zurückgegeben hatte, schieden mit der jüngsten Sitzung Maritta Albrecht (SPD) und Sandro Fiebig (Freie Wähler) aus. Während Albrecht krank ist, darf Fiebig das Ehrenamt wegen möglicher Interessenkonflikte bezüglich seiner neuen Leitungstätigkeit beim Landratsamt nicht mehr ausüben. Damit hat sich der Rat vorübergehend von 30 auf 28 Mitglieder verkleinert. Der Nachrücker in den Reihen der SPD, Christian Frank, hatte am Dienstag aber schon einmal in den Besucherreihen Platz genommen. Laut dem Wahlergebnis von 2014 wäre Albrechts Nachfolger eigentlich Jean-Paul Hermann gewesen. Der 22-Jährige ist allerdings inzwischen im Schichtdienst tätig, hat also keine Zeit. Christian Frank ist Bankkaufmann und 46 Jahre alt. Wer Maritta Albrecht als Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes folgt, soll im März bei einer Mitgliederversammlung entschieden werden. Sehr wahrscheinlich gibt sie auch ihr Kreistagsmandat zurück. Das Landratsamt will sich zum Vorliegen eines entsprechenden Antrages aber erst zur nächsten Kreistagssitzung Ende März äußern.

Bei den Freien Wählern würde auf Fiebig laut Wahlergebnis Dagmar Steuer folgen. Die Fraktion wusste aber am Dienstag nicht, ob sie das Mandat annimmt. (MK)

