Stadtrat schmettert Steuererhöhung ab Stolpen will 2017 investieren. Einnahmen werden dringend gebraucht. Doch der Plan der Verwaltung geht nicht auf.

Mit den jährlichen Debatten um die neuen Haushaltspläne geht es in den kommunalen Parlamenten immer auch um Mehreinnahmen, damit Investitionen finanziert und Löcher im Etat gestopft werden können. Diese Einnahmen kommen auch über Steuererhöhungen. Die wiederum gehen zulasten der Einwohner. Ganz so wolle man den Trend in den Kommunen für die Stadt Stolpen nicht stehenlassen, sagt Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Steuererhöhung sei eine von mehreren Maßnahmen, die man ergreifen könne. So wolle man unter anderem die freiwilligen Aufgaben der Stadt und damit deren Finanzierung überdenken.

Doch jetzt ging es um die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern. Die Verwaltung schlägt einen leichten Anstieg vor. Demnach wären ab 2017 bei der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen 310 Prozent statt 290 Prozent fällig, bei der Grundsteuer B für bebaute Flächen 420 statt bislang 395 Prozent und bei der Gewerbesteuer 395 statt bisher 390 Prozent. Für ein normales Einfamilienhaus hätte das eine Belastung von reichlich 14 Euro mehr pro Jahr bedeutet. Die Stadt Stolpen könnte mit 42 000 Euro Mehreinnahmen bei einem Haushaltsvolumen von sieben Millionen Euro rechnen.

Steuern im Vergleich zurück 1 von 3 weiter Stadt Neustadt: Grundsteuer A: 320 Prozent; Grundsteuer B: 420 Prozent Stadt Sebnitz: Grundsteuer A: 380 Prozent; Grundsteuer B: 460 Prozent; Gewerbesteuer: 430 Prozent Stadt Hohnstein: Grundsteuer A: 305 Prozent; Grundsteuer B: 420 Prozent; Gewerbesteuer: 430 Prozent. Quelle: SZ

Der Mehrheit der Stadträte ging es in ihrer Debatte aber wohl eher darum, politisch ein Zeichen zu setzen. Deshalb wurde auch ausgiebig über Erhöhung oder nicht diskutiert. Mit einer Steuererhöhung sende man das falsche Signal, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Roman Lesch. Er erinnerte an die 2017 in Stolpen geplanten Investitionen in das neue Wohngebiet Am Schlossberg sowie in das erweiterte Gewerbegebiet Ziegeleistraße in Helmsdorf. „Wir wollen Menschen herlocken und erhöhen gleich mal die Steuer“, sagt Roman Lesch. Die CDU sage, Finger weg. Detlef Wächtler (CDU) hatte ganz eigene Gründe, eine Steuererhöhung abzulehnen. Solange die Windkraftgebiete erweitert werden können, so wie in seinem Heimatort Rennersdorf-Neudörfel, stimme er einer Erhöhung der Grundsteuern nicht zu, da die Grundstücke in den Windkraft-Gebieten enorm an Wert verloren hätten.

In ihrer Meinung eher gespalten war die FDP. Fraktionschef Hans-Jürgen Friedrich will Diskussionen um die Erhöhung der Hebesätze nicht ausschließen. Es gebe aber auch Argumente dagegen. „Es sollte nicht der Eindruck entstehen, dass wachsende Lasten nur auf Grundstückseigentümer abgeladen werden“, sagt er. Und Friedrich appellierte daran, andere Einnahmequellen zu suchen und Einsparpotenzial zu finden. Dazu zählt er die freiwilligen Leistungen der Stadt. Nutzungsentgelte seien ebenfalls zu prüfen. Er warnte allerdings davor, die Steuern zu senken. Das hatte die CDU-Fraktion vorgeschlagen.

Letztlich wurde eine Steuererhöhung mit zwölf Nein-Stimmen abgewendet. Vier Stadträte waren dafür, einer enthielt sich der Stimme. Für Bürgermeister Uwe Steglich ist das Thema damit nicht vom Tisch. Er verwies darauf, dass die Verwaltung auch weiter nach Möglichkeiten für Einsparungen und Mehreinnahmen suchen werde. Doch vorerst gibt es für die Grundstückseigentümer im Gemeindegebiet von Stolpen gute Nachrichten.

