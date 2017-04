Stadtrat macht Weg frei für Sanierung In Neustadt soll die August-Bebel-Straße erneuert werden. Nun werden die Bauleistungen vergeben.

Die August-Bebel-Straße in Neustadt wird saniert © Archiv: Unger

Eines der umfangreichsten Straßenbauprojekte in Neustadt in diesem Jahr ist Thema in der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch. Auf der Tagesordnung steht die geplante Sanierung der August-Bebel-Straße. Es sollen die Lose für den Straßen- und den Kanalbau vergeben werden. Insgesamt geht es um Bauleistungen von knapp 700 000 Euro. Die Bebel-Straße soll ab dem 8. Mai grundhaft ausgebaut werden. Voraussichtlich bis zum 27. Oktober werden sich die Arbeiten hinziehen. Es sind drei Bauabschnitte vorgesehen. Die Arbeiten beginnen in Höhe der Spitzweg-Apotheke an der Einmündung zur Dresdner Straße. Für die Kunden und die Patienten der angrenzenden Arztpraxen soll es nur wenige Beeinträchtigungen geben. (SZ/kat)

Stadtratssitzung am 26. April, 18.30 Uhr, im Götzinger Saal der Neustadthalle

zur Startseite