Stadtrat lobt Bauarbeiter an der Dresdner Straße

Seit Kurzem sind die Bauarbeiten an der Ecke Dresdner Straße/Rabenauer Straße abgeschlossen. Doch das langwierige Vorhaben beschäftigt manche Anwohner immer noch. Reinhard Nagel, Stadtrat der Bürger für Freital und Ladeninhaber direkt an der Baustelle, möchte sich bei den Bauarbeitern bedanken. „Was sie unter schwierigsten Bedingungen geleistet haben, sollte man anerkennen“, sagt er.

Zum einen sei es keine leichte Baustelle gewesen. Die alten Wasserleitungen, die durch neue ersetzt werden mussten, lagen teilweise anders als in Plänen verzeichnet. Unter anderem deswegen verzögerten sich die Bauarbeiten um mehrere Wochen. Zum anderen kritisiert Nagel die „rücksichtslosen Autofahrer“. Das Linksabbiege-Verbot in die Rabenauer Straße sei vielfach missachtet worden. Er habe außerdem beobachtet, wie Autofahrer durch zu schnelle Fahrweise die Bauarbeiter gefährdeten. „Man sollte an diejenigen denken, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten mussten.“ (SZ/win)

zur Startseite