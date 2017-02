Stadtrat lehnt Steuererhöhung ab Die Idee der Linken fand keine Mehrheit. Der Haushalt aber schon. So früh steht der Finanzplan selten.

Die Gewerbetreibende in Riesa können aufatmen: Die Gewerbesteuer wird nicht erhöht. Die Fraktion Die Linke hatte einen neuen Hebesatz von 410 Prozent gefordert. Doch das war weder mit Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) noch mit der CDU/FDP-Fraktion oder Teilen von SPD und der Fraktion Freie Wähler/Bürgerbewegung zu machen. „Der Riesaer Wirtschaft geht es gerade nicht schlecht. Trotzdem halte ich eine Steuererhöhung zum jetzigen Zeitpunkt für das falsche Signal“, erklärte SPD-Mann Andreas Näther. Der finanzielle Effekt für die Stadtfinanzen sei zudem „überschaubar“. Unterstützung für seine Position bekam Näther von CDU-Rätin Christine Geiger. Sie halte eine Steuererhöhung gegenüber den Riesaer Unternehmen nicht für vermittelbar: „Anders als bei Eltern, die ihre Kinder in die städtisch geförderte Kita schicken, bekommt unsere Wirtschaft keine direkte Gegenleistung für ihre Gewerbesteuern“, so Geiger.

Die Linke hatte im Vorfeld argumentiert, dass zuletzt die Kitabeiträge und die Grundsteuer in Riesa angehoben wurden, nicht aber die Gewerbesteuer. Aus Sicht von Stadtrat Volker Thomas erhalten die Unternehmen sehr wohl einen Gegenwert von der Stadt: „Nämlich in Form von Straßen, Brücken und Schulen, in denen ihre zukünftigen Arbeitskräfte lernen.“ Fraktionschefin Uta Knebel verwies zudem auf das Industriegebiet an der Glogauer Straße, das – „auch für unsere Wirtschaft“ – im vergangenen Jahr mit Mitteln des städtischen Haushaltes fertiggestellt wurde.

Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. So auch in Riesa. Die Einnahme ist allerdings schwer zu prognostizieren. „Diesmal gab es recht große Nachzahlungen von Unternehmen. Das wird in dieser Dimension aber nicht jährlich vorkommen“, erklärte Stadtsprecher Uwe Päsler.

Wesentlich früher als im Vorjahr fand sich bereits in der ersten Stadtratssitzung des Jahres am Mittwoch eine Mehrheit für den Haushalt. OB Müller sprach angesichts der schnellen Entscheidung von einem erfreulichen Ergebnis für alle.

zur Startseite