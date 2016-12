Stadtrat lässt Mitglieder nur schwer gehen Der Dohnaer Stadtrat will es ablehnen, dass ein berufener Bürger im Finanzausschuss seine Arbeit niederlegt. Am Ende entscheidet der Zufall.

Offene Türen am Rathaus Dohna – aber nicht unbedingt für Mitglieder des Stadtrats, die aus selbigem austreten wollen. © Symbolfoto: Katja Frohberg

Erst war er nicht mehr Stadtrat, nun auch nicht mehr berufener Bürger im Finanzausschuss. Uwe Naumann hat aus persönlichen Gründen um seine Entlastung gebeten. Darüber musste der Stadtrat entscheiden.

Die Verwaltung empfahl, den Wunsch abzulehnen. Im Wesentlichen aus Formgründen. So kam nur eine Mail, die keine Unterschrift trage. Das fand Hans-Jörg Fischer (Freie Wähler), zu dessen Fraktion Naumann bis zu den Wahlen 2014 gehörte, an den Haaren herbei gezogen. Für Markus Altmann (CDU) enthielt das Schreiben von Naumann keinen „gesetzeskonformen Grund“ und so plädierte er für Ablehnung. Was das zur Folge hat, erlebte Dohna schon einmal. Nach der Wahl 2014 war es der Freie Wähler Lars Rehn, der sein Ehrenamt nicht antreten wollte und, nachdem das abgelehnt wurde, immer fehlte. Er hatte als Grund die Krankheit seines Vaters angeführt, was die CDU nicht akzeptierte. „Und heute ist der Vater tot“, erinnerte Detlef Pastewski (Linke) nun.

Am Ende wurde schließlich Uwe Naumann wie damals auch Lars Rehn von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit entlastet. Das haben sie einem Zufall zu verdanken. Am Tag der Entscheidung fehlten jeweils zu viele CDU-Stadträte. Naumann will sich zu seinen Gründen nicht äußern. (SZ/sab)

