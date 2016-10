Stadtrat kritisiert Arena-Zuschüsse Stefan Schwager stört sich an der Darstellung, die Halle sei unbezahlbare Werbung für die Stadt. Der OB reagiert verärgert.

Stadtrat Stefan Schwager (Freie Wähler) hat Kritik an städtischen Zuschüssen für die Arena geübt. „Um mal in der ARD oder anderen Sendern genannt zu sein, versucht man alles zu unternehmen, um die Arena um jeden Euro zu erhalten.“ Dieser Werbeeffekt koste die Stadt jährlich Millionen. Schwager kündigte an, im nächsten Stadtrat zu hinterfragen, wie viel Geld die Stadt bisher in die Sachsenarena gesteckt hat.

Oberbürgermeister und FVG-Aufsichtsrats-Chef Marco Müller hatte zuvor erklärt, der Werbeeffekt der Arena sei für Riesa unbezahlbar. Müller reagierte auf die Kritik verärgert. Zwar werde die FVG, die die Sachsenarena betreibt, bezuschusst. Im vergangenen Jahr zahlte die Stadt dafür aber nur rund 280 000 Euro, die nicht allein in den Arena-Betrieb, sondern auch in städtische Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt flossen. „Diese Zahlen müssten Herrn Schwager eigentlich auch bekannt sein“, sagt Müller. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Ergebnis weiter zu verbessern. Das ist insbesondere bei Einrichtungen wie dem Museum oder der Bibliothek nicht leicht – und doch sind sie aus meiner Sicht unverzichtbar.“ Die Arena werde aber geringer bezuschusst, als diese Institutionen.

Die Zuschüsse an die FVG insgesamt seien in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Es ärgere ihn, dass die gute Arbeit der FVG-Mitarbeiter derart infrage gestellt werde. Auch Schwager wisse um die Schwierigkeiten bei der Finanzierung kultureller Angebote. Sein Verein Sternenfreunde sei seit 2009 auf Förderung in Höhe von knapp 350 000 Euro angewiesen.

