Stadtrat hinterfragt Schloss-Konzept Wie viel und welche Kultur will sich Großenhain leisten? Die Frage beschäftigt den Stadtrat.

Das Kulturschloss in Großenhain. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Stadtrat Kai-Michael Riepert hat die Zahlung von 191000 Euro diesjährige Stadteinlage an die Großenhainer Kulturzentrum Großenhain GmbH im Stadtrat abgelehnt. Hintergrund: Riepert ist auch Gastronom am Kupferberg und hat berufsbedingt eine andere Sicht aufs Kulturschloss. Dabei geht es ihm nicht um den Kulturbetrieb an sich, sondern den Fakt, dass er die alljährliche Zahlung in dieser Höhe hinterfragen will. Zwar wird die Gastronomie im Schloss nicht bezuschusst, sondern nur die Kultur – aber man müsse sich schon Gedanken machen, ob das Gesamtkonzept noch stimme. Man könnte die Gastronomie verpachten oder die Palette der Kulturangebote stärker am tatsächlichen Interesse ausrichten, um die Bilanz des Schlosses zu verbessern.

Wie auch immer seien 191 000 Euro für ihn eine hohe Summe, wenn anderswo wegen 90 000 Euro schon Haushaltsperren verhängt werden. In eine konstruktive Diskussion um dieses Thema würde sich der Stadtrat auch gern einbringen, schon um den Eindruck zu entkräften, Gastronomen in der Stadt würden lediglich ihre Vorbehalte gegen das städtische Haus pflegen.

