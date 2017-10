Stadtrat hinterfragt Aldi-Bau Linken-Politiker Andreas Graff hat einen umfangreichen Fragenkatalog an Meißens Oberbürgermeister geschickt.

Der neue Aldi am Neumarkt in Meißen. © Claudia Hübschmann

Fragen über Fragen. Linken-Stadtrat Andreas Graff übt in einer Anfrage an Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) scharfe Kritik am Bau eines weiteres Discounters in der Innenstadt. So möchte der Kommunalpolitiker wissen, wie Anwohner, Gewerbetreibende und Stadträte in die Vergabe der Baugenehmigung für den Aldi am Neumarkt einbezogen worden seien. Graff ist eigenen Angaben zufolge kein entsprechender Stadtratsbeschluss bekannt. Er schreibt weiter an Raschke: „Bei Bürgerkontakten stehen Fragen zum Geschehen und zur Zukunft des Areals Neumarkt-Poststraße-Martinstraße ganz oben an. Sehr kritisch wird dabei Ihr Aussitzen und Nichtreagieren auf SZ- und tvM-Berichterstattung gesehen.“ Der Oberbürgermeister trage für diese „Verdunklungspolitik“ die Verantwortung. Die Stadträte hätten vonseiten der Bürger erhebliche Kritik erfahren.

Andreas Graff schlägt in seinem Schreiben den Bogen vom Aldi-Bau zu einem Einzelhandelskonzept für Meißen. Er fragt an, wann der bereits mehrfach angemahnte Plan den Stadträten endlich vorgelegt werde. Problematisch ist derzeit vor allem die Situation des Einzelhandels im historischen Zentrum. Der Gewerbeverein tut alles in seiner Kraft stehende, um mithilfe von Erlebnissen wie der Modenacht, dem Töpfermarkt oder der demnächst anstehenden Meißner Weihnacht Kunden ins Zentrum zu locken. (SZ/pa)

zur Startseite