Stadtrat Görlitz segnet Autofabrik in Rothenburg ab Als letztes Zweckverbandsmitglied stimmt nun auch die Stadt Görlitz für die Großinvestition der Chinesen. Allerdings nicht ohne Zweifler unter den Räten.

Werden hier bald Autos gebaut? © André Schulze

Nun können wirklich die Unterschriften drunter: Dem Verkauf des Rothenburger Flugplatzes steht mit der Zustimmung durch den Görlitzer Stadtrat am Donnerstag nichts mehr im Wege. Görlitz ist Mitglied im Zweckverband des Flugplatzes – ebenso wie die Stadt Rothenburg und der Landkreis – und musste als Letzte noch sein Okay geben für die Ansiedlung des chinesischen Autobauers Delon Automotive GmbH.

In Görlitz hatte es trotz Einstimmigkeit aber einige Zweifler gegeben, wie aus der nicht öffentlichen Sitzung des jüngsten Verwaltungsausschusses bekannt wurde. Diese Skepsis bemühte sich Oberbürgermeister Siegfried Deinege im Stadtrat am Donnerstag auszuräumen. Hinter dem Investor steckt ein deutsch-chinesisches Gemeinschaftsunternehmen – die Beijing WKW Automotive Parts co. Ltd. Sie wurde 2002 von dem weltweit tätigen Automobilzulieferer Walter Klein GmbH (WKW) und dem chinesischen Beteiligungsunternehmen Beijing Zhonghuan Investment Management Co. Ltd gegründet und beliefert seitdem sowohl europäische als auch chinesische Automobilhersteller. Audi, BMW und VW gehören zu den Kunden. Das alles sei also zutiefst seriös, so der Oberbürgermeister.

In Rothenburg will nun die Delon Automotive GmbH als 100-prozentige Tochter von Beijing WKW Automotive Parts durchstarten. Von einer Milliarde Euro Investition ist die Rede. Das Geld soll in Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen in Rothenburg fließen. Um 1 000 Jobs geht es dabei in der ersten Ausbaustufe. „Das ist für ein Region ein absolut positiver Weg“, so OB Deinege, der daran die Hoffnung knüpft, dass auch Zulieferer sich in der Nähe niederlassen werden. Wenn das Werk vollständig in Betrieb geht, rechnet der Landkreis Görlitz mit rund 350 000 Elektrofahrzeugen pro Jahr, die in Rothenburg vom Fließband rollen. Wann genau es so weit sein wird und die ersten Fahrzeuge auf den Markt kommen, ist unklar. Der Flächenverkauf umfasst 365 Hektar. Sofort verfügbar ist die 162,5 Hektar große Flugbetriebsfläche mit der Start- und Landebahn. Andere Flächen nutzt derzeit noch ein Solarpark. Für diese Anlagen werden Ausweichflächen gesucht, vorzugsweise im Norden des Landkreises.

Wie sich die Großinvestition schließlich auf den Betrieb des Görlitzer Flugplatzes auswirkt, wird sich zeigen. Immerhin verlieren die Flugsportler in Rothenburg damit ihre Grundlage, könnten aber nach Görlitz ausweichen. (mit SZ/sb)

zur Startseite