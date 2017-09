Stadtrat gibt’s diesmal nur im Internet Vom Aus des lokalen Fernsehsenders eRtv war auch die Übertragung der Ratssitzung betroffen. Doch Fans müssen darauf nicht verzichten.

Peter Hoffmann (li.) und Jens Walkowiak im Walkomedia-Studio in Pfaffendorf. Beide sind stets an der Übertragung der Ratssitzungen beteiligt. © nikolaischmidt.de

Sendeschluss. Eine kleine Erschütterung in der sächsischen Medienlandschaft war es schon, als vor einem Monat völlig überraschend bekannt wurde, dass eRtv nicht weiterbetrieben wird. Viele hatten die lokalste Form des Fernsehens hier in der Region doch über die vielen Jahre lieb gewonnen – wenn auch längst nicht mehr alle den kleinen Sender empfangen konnten.

Wenn die Görlitzer Räte am letzten Donnerstag im Monat zusammenkamen, stand auch immer der Übertragungswagen der Markersdorfer Produktionsfirma Walkomedia vor dem Rathaus. Sie hat die Ratssitzungen in den vergangenen Jahren für eRtv live übertragen. So auch am allerletzten Tag vor Abschaltung des Senders Ende September.

Am Donnerstag nun steht die September-Sitzung der Görlitzer Räte an. Die gute Nachricht: Auch diese Sitzung wird live übertragen. Nicht mehr im Fernsehen zwar, aber wie gehabt übers Internet. Der Zugang ist über die Website der Stadt Görlitz zu finden. Zwar wird Walkomedia-Chef Jens Walkowiak diesmal nicht persönlich Regie führen können, sondern Henryk Watzlawik. Aber zumindest ändert sich am altbewährten Team und an der Übertragung sonst nichts.

Grundsätzlich ist Jens Walkowiak gerade dabei, einen eigenen Lokalsender aufzubauen. Weitere Details möchte er dazu noch nicht verraten, nur, dass er gerade auf Sponsorensuche ist. Mit Sponsoren hatte es in den letzten Monaten von eRtv Probleme gegeben – vermutlich ein Grund dafür, dass Senderchef Christian Wiesner letztlich aufgab. Vorausgegangen war dem die Umstellung Hunderter Kommwohnen-Wohneinheiten von Vodafone auf Telekom. Weil es technische Probleme gab, konnten Tausende Görlitzer seit Frühjahr kein eRtv mehr empfangen, nach und nach sprangen große Unterstützer ab. Im Zuge dessen fällte Jens Walkowiak schließlich die Entscheidung, mit eRtv nicht weiter zusammenzuarbeiten.

Das hatte er mit Walkomedia zuvor mehrere Jahre lang getan, war seit November 2014 für das eRtv-Programm zuständig. Sendungen wie Fassadengeflüster oder 50plus hat er sich ausgedacht und nimmt sie auch mit. Vielleicht flimmern sie bald wieder über den Bildschirm, bei einem neuen TV-Sender.

Die Sitzung beginnt am Donnerstag um 16.15 Uhr und kann über www.goerlitz.de/Der_Goerlitzer_Stadtrat.html verfolgt werden.

